التزام واشنطن وطهران أقصر طريق لاحياء الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد اعلان الخارجية الايرانية اليوم الاثنين انها على استعداد لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ يونيو الماضي، اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة الالكتروني اليوم ان لدى بلادها خالص النية لدعم ذلك.

واضافت ان روسيا تدعو جميع شركائها من اطراف الصفقة النووية، بما فيها ايران، إلى جانب ممثلي الولايات المتحدة، للعودة إلى طاولة المفاوضات في اقرب وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق على أساس التفاهمات والعناصر التي تمت بلورتها في الفترة من ابريل إلى يونيو الماضي.

وكانت ايران قد اعلنت اليوم، انها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة في فيينا منذ يونيو الماضي./انتهى/