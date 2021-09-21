تسجيل 379 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 17 ألفا و564 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 459 ألفا و 796 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2 الفا و581 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و661 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 819 ألفا و223 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 379 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 117 الفا 905 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و223 ألفا و48 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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