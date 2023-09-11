وزير الاعلام الباكستاني: الحكومة الباكستانية على تحرص على التعاون مع إيران في مجال الانتاج السينمائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي لقاء مع سفير ايران في باكستان، اضاف سولنغي ان الحكومتين الايرانية والباكستانية اتخذتا خطوات مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي خدمة لمصالحهما الوطنية.

وفي اشارة الى مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء و وكالة الانباء الباكستانية الرسمية (ان .بي.بي) دعا الى توطيد التعاون الاعلامي بين ايران و باكستان مؤكدا على تعزيز التبادل الثقافي والاعلامي بين البلدين.

ولفت الى حرص الحكومة الباكستانية على ترسيخ التعاون الثنائي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال انتاج الافلام والنشاطات السينمائية قال اننا مستعدون للتعاون مع ايران لانتاج الافلام حول العلامة اقبال لاهوري.

واضاف ان اللغة الفارسية تعتبر عنصرا فاعلا لتمتين العلاقات مع ايران ونحن نفتخر ان هناك شعراء في باكستان بمن فيهم العلامة لاهوري انشدوا كثير من اشعارهم بالفارسية.

من جانبة نقلت العلاقات العامة في وزارة الاعلام الباكستانية عن السفير الايراني "رضا اميري مقدم"، قوله انه اكد على اهمية ترسيخ العلاقات الشاملة مع باكستان واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في تعزيز التعاون المشترك مع اسلام اباد في مختلف المجالات الثقافية بما فيها انتاج الافلام السينمائية والمسلسلات.

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