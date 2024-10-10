وزير الخارجية الايراني: اثارة کیان الاحتلال للحروب هی العامل الاساس لعدم الاستقرار والامن في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر في الدوحة.

وناقشا الجانبان خلال هذا اللقاء توسيع العلاقات بين طهران والدوحة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في لبنان وفلسطين وضرورة وقف إشعال الحرب والجرائم الإرهابية للكيان الصهيوني.

واشار عراقجي إلى سياسة حسن الجوار والتنمية الشاملة للعلاقات مع الجيران كأولوية هامة للحكومة الرابعة عشرة في ايران من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن وكذلك التنمية والازدهار الإقليميين، واكد أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر أخوية ومنفتحة.

كما استعرض جهود البلدين لوقف الحرب في غزة ولبنان، وأعرب عن تقديره للدور البناء الذي تلعبه دولة قطر في هذا الصدد، قائلا: "أن إشعال النظام الصهيوني للحرب هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة".

ودعا المنطقة إلى استخدام كافة قدرات امكانياتها من أجل الوقف الفوري للحرب ومنع استمرار الإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية في لبنان وفلسطين.

وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على استمرار العلاقات الوثيقة والودية بين قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوسيع العلاقات بما يتماشى مع عزم قادة البلدين.

كما أشار إلى عملية المشاورات بين الطرفين بشأن مسألة التطورات الإقليمية، ودعا إلى التعاون الإقليمي من أجل وقف الحرب وجرائم النظام الصهيوني، وتحقيق الاستقرار والأمن الدائم في المنطقة، ومساعدة شعبي فلسطين ولبنان.

وصل عراقجي مساء امس الاربعاء الى الدوحة بعد زيارته الى السعودية التي التقى من خلالها مع ولي العهد السعودي ووزير خارجيتها.

ومن المقرر ان يزور وزير خارجية ايران سلطنة عمان بعد زيارته لقطر، في ثالث محطة لجولته بالمنطقة.

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