بزشكيان يلتقى جمع مع المسيحيين في ايران مهنئا بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى مسعود بزشكيان مع مجموعة من المسيحيين مساء الثلاثاء عشية عيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، فيما هنأهم وجميع مسيحيي العالم بهذه المناسبة، متمنيا السلام والأمن والأمان لجميع شعوب العالم.

وفي إشارة إلى ما يقوله القرآن الكريم بأن لا فرق بين الأنبياء، أضاف الرئيس: نحن نؤمن بما دعا إليه جميع الأنبياء. وهذا هو الإيمان الذي أخبرنا الله به في القرآن، ونحن نعتقد أنه لا فرق بين ديننا ودينكم من حيث الاعتقاد.

واوضح بزشكيان أنه لم يأت نبي ولا عقيدة إلا وأكدت على الحكم بالحق والعدل، وأوضح: يوجد بعض الاختلافات، كالصلاة والصيام والعبادة، بيننا وبينكم، وعلينا ان نتعامل مع بعضنا البعض على أساس العدل والرفق والأخلاق في المجتمع. جميع الأديان تءكد على أن الناس واحد، والله واحد أيضًا، لذا اعبدوا الله، ولكن بسبب الغرور، يذهب كل منا بطريق ويقول إنني على حق.