القوات اليمنية تقصف وزارة حرب الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي و4 مسيَّرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء بيانا قال فيه:: نفذّنا عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بـ وزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2.

وأضاف: الصاروخ البالستي الذي استهدف وزارة دفاع العدو وصل الى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له

وأوضح العميد سريع: عملية استهداف يافا المحتلة هي الثالثة خلال 12 ساعة.

وأكد: نجدد وقوفنا مع فلسطين مهما كانت التداعيات وسنصّعد من عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

/انتهى/