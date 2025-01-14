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١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٠١ ص

القوات اليمنية تقصف وزارة حرب الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي و4 مسيَّرات

القوات اليمنية تقصف وزارة حرب الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي و4 مسيَّرات

اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مقر وزارة حرب الكيان الصهيوني في يافا بصاروخ بالستي فرط صوتي وطائرات مسيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء بيانا قال فيه:: نفذّنا عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بـ وزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2.

وأضاف: الصاروخ البالستي الذي استهدف وزارة دفاع العدو وصل الى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له

وأوضح العميد سريع: عملية استهداف يافا المحتلة هي الثالثة خلال 12 ساعة.

وأكد: نجدد وقوفنا مع فلسطين مهما كانت التداعيات وسنصّعد من عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952951

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