اليمن: القوات المسلحة في أتم الجاهزية لاستئناف العمليات البحرية ضد "إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بارك مجلس وزراء حكومة صنعاء اليمنية، يوم السبت، "الإعلان التاريخي المسؤول لقائد أنصار الله، بشأن منح مهلة مدتها 4 أيام للوسطاء لدخول المساعدات لقطاع غزّة".

وأكّد بيان صادر عن مجلس وزراء حكومة صنعاء أنّ "القوات المسلحة اليمنية في أتمّ الجاهزية لاستئناف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي كواجبٍ ديني وواجب أخلاقي".

وحيّا البيان "النهج الإنساني الحكيم والشجاع للسيد الحوثي في إسناد الأشقاء في قطاع غزة، منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى".

وشدد على أنّ "الإعلان جاء في سياق الموقف الأخوي المبدئي لليمن، قيادةً وحكومةً وشعباً، في إسناد المظلومين في غزة، الذين تعرضوا ولا يزالون لخذلان الأنظمة العربية، وخصوصاً المطبعة منها، بسبب تواطئها مع العدو وخططه الإجرامية، الساعية لتصفية القضية الفلسطينية".

وحمّل البيان "العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استئناف العمليات البحرية وكل التداعيات الأخرى الناجمة عن عدم رفع الحصار عن أبناء غزّة، وعدم إدخال المساعدات لهم".

وطالب "الشعوب العربية والإسلامية بالقيام بواجبها، دينياً وإنسانياً وأخلاقياً، في دعم إخوانهم المظلومين في غزّة، ومد يد العون لهم، عبر مختلف الوسائل الممكنة".

وأمس الجمعة، أعلن قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، منح الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيّام، مؤكداً أنه "إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده".

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