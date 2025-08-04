اصابة 16 زائرا إيرانيا على طريق النجف-كربلاء اثر تعرضهم لحادث سير +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر العراقي في النجف الأشرف، عن إصابة 16 زائرا ايرانيا في حادث سير صباح اليوم، حيث انحرفت حافلتهم الصغيرة بسبب الاصطدام بعائق.

وأفاد التقرير بأن الحافلة التي كانت تقل زوارا إيرانيين، والمتجهة من مدينة النجف إلى كربلاء المعلى، تعرضت لحادث سير بين الطريقين السريعين (العمود 494) و(العمود 495) نتيجة اصطدامها بعائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا. وقدمت فرق الإنقاذ العلاج اللازم لـ 11 مصابًا، ونُقل 5 زوار(3 رجال وامرأتان) إلى المراكز الطبية.

ووفقا للتقرير، تم إرسال 5 فرق إنقاذ مع 5 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الإيراني المتمركزة في طريق زيارة الاربعين الحسيني(ع) إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الإمام علي (ع) والحكيم.

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