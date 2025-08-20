ترامب: اريد ان ادخل الجنة بوقف الحرب في اوكرانيا..عندما النفاق والعنصریة يتجسدان

وكالة مهر للأنباء، جواد فراهاني: صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء اخبروني بان مكاني في الآخرة ليس جيدا و اريد بالسعى لوقف الحرب واطلاق النار في اوكرانيا ان امنع قتل ٧ آلاف اسبوعيا وأدخل بذلك الجنة.

منذ اليوم الاول من صعوده الى سدة الحكم في ولايته الثانية سعى دونالد ترامب جاهدا لجلب رضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف اطلاق النار في اوكرانيا وقال مرارا وتكرارا بان الناس هنا يقتل فيجب ان تنتهي هذه الحرب الدامية .

سواء كان ترامب في كلامه هذا جديا ام كان يمزح، فکشف حقا عن وجهه المنافق والعنصري الذي يعتبر وقف اطلاق النار في اوكرانيا مدخلا لدخوله الى الجنة وسعادته وفي المقابل لا يعير اي قيمة لأرواح عشرات الآلاف من الأبرياء الذين قتلوا على يد اكثر الناس قساوة المجرم نتانياهو في غزة وجميع انحاء فلسطين ولبنان وإيران واليمن وسوريا وذلك باسلحة امريكية فتاكة.

رئيس الولايات المتحدة لم يضغط على المجرم نتانياهو لإنهاء الابادة الجماعية في غزة فحسب، بل يمنح الحق له ويقول ان الحل الوحيد في غزة هو تدمير حماس واستمرار الحرب، دون الاكتراث بدماء الاطفال والنساء والشيوخ الفلسطيني التي تتم اراقتها يوميا، فضلا عن الحصار والمجاعة والجوع والدمار الذي احاط هذا الشعب المظلوم.

ترامب يذرف الدموع ويحن للناس في اوكرانيا، -ان كان ذلك حقيقيا ولايكون في اطار مساعيه للحصول على الجائزة،- لكنه ينسى ان عقوباته التي فرضتها على الشعب الإيراني كيف أدت الى موت الآلاف من الاطفال والمرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على الدواء والعلاج بسب هذه العقوبات وكيف سبب في معاناة الشعب الايراني والكثير من الشعوب المسلمة والحرة في العالم بظلمه وجوره.

الرئيس الامريكي رجل عنصري منافق يريد اظهار نفسه امام العالم بانه رجل مصلح يرغب في انقاذ البشرية ودائما يتردد انه قد أنهى ستة حروب ويستحق جائزة نوبل للسلام، بينما يعلم جيدا ان الكثير من المشاكل والحروب في العالم ناتج عن سياسات امريكا التوسعية والامبريالية والسلطوية والرأسمالية واحادية الجانب والعنصرية وسيتم حل الكثير من المشاكل وستنتهي الكثير من الحروب تلقائيا اذا توقفت هذه السياسات الأمريكية للتو، اذ ان الناس في اوكرانيا هم انفسهم ضحايا هذه السياسات نفسها.

فخامة الرئيس، نحن ايضا نكره الحروب والدمار والقتل ونريد ان ينتهي جميع الحروب في العالم سواء في اوكرانيا او غزة او لبنان أو إيران أو اى مكان كان، لكننا لسنا منافقين وعنصريين لنسعى لوقف اطلاق النار في قطعة من الارض وندعم استمرار الحرب في قطعة أخرى وندعي اننا نريد ان ندخل الجنة..اعلم يا سيد ترامب.. مكانك قعر الجحيم وليس الجنة التي يسكنها الفائزون وأعدت للمتقين.

/انتهى/