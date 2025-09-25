قائد الثورة: الشهادة مكافأة للجهاد سواء في الدفاع المقدس او حرب ال12 يوم او في لبنان وغزة وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعتبر قائد الثورة الإسلامية، آية الله خامنئي، في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس وضيافة الزهور، الشهادة مكافأة للجهاد، مؤكدًا أن الأمم تنهض بهذه النضالات وتتألق بهذه الاستشهادات. نص هذه الرسالة، التي قُرئت بالتزامن مع مراسم إزالة الغبار ورش العطور ونثر الزهور على قبور الشهداء في أنحاء البلاد، بعنوان "ضيافة الزهور"، ألقاها حجة الإسلام موسوي مقدم، ممثل قائد الثورة لدى مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، في مقبرة الشهداء في بهشت زهراء بطهران:

بسم الله الرحمن الرحيم

اكتسب أسبوع الدفاع المقدس هذا العام بُعدًا جديدًا باستشهاد كوكبة من الشخصيات البارزة في مسيرة المقاومة الإسلامية والشباب البواسل في مختلف المناطق.

الشهادة مكافأة للجهاد، سواء في الدفاع الذي استمر ثماني سنوات، أو في معركة الاثني عشر يومًا البطولية، أو في لبنان وغزة وفلسطين. تكبر الأمم بهذه النضالات وتزدهر بهذه الشهادات.

ومن المهم أن نؤمن بالوعد الإلهي بانتصار الحق وزهق الباطل، وأن نلتزم بواجبنا في نصرة دين الله.