تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 17 ألفا و433 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 477 ألفا و 229 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2 الفا و164 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و632 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 846 ألفا و771 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 286 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 118 الفا 191 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و331 ألفا و261 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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