تسجيل 317 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 16 ألفا و362 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 493 ألفا و 591 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2 الفا و202 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و586 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 872 ألفا و865 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل317 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 118 الفا 508 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و437 ألفا و588 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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