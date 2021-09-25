تسجيل 280 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 10 ألفا و843 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 519ألفا و 728 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و567 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و411 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 920 ألفا و978 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل280 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119 الفا 72 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و653 ألفا و798 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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