تسجيل 288 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 13 ألفا و792 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 533ألفا و 520 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و926 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و320 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 944 ألفا و87 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن

واشار التقرير الى تسجيل288 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119 الفا 360 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و756 ألفا و999 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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