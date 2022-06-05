هل ساعدت روسيا في تغيير النظام العالمي؟

وكالة مهر للأنباء، ثمانة أكوان: منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، تم نشر تحليلات مختلفة حول اضطراب النظام العالمي. بينما يعتقد المحللون الغربيون أن الازمة في أوكرانيا قد أظهرت أن النظام العالمي وسيادة القانون الدولي قد تعرضتا لتحديات شديدة وأن المؤسسات الدولية لم تكن قادرة على مواجهة هذه الهجمات، هناك محللون آخرون في أماكن أخرى يعارضون بشدة هذا الرأي ويؤكدون في إشارة إلى حروب الولايات المتحدة غير الشرعية على الساحة العالمية، وخاصة الضربات العسكرية ضد سوريا والتعاون الاستخباراتي واللوجستي في الحرب اليمنية أن النظام العالمي المثالي القائم على سيادة القانون المطلق والقانون الدولي ليس له مكانة في العالم. وهذه المرة الاختلاف الوحيد هو أنه لم تكن الولايات المتحدة هي التي بدأت الحرب الجائرة وغير الضرورية، بل روسيا.

مما لا شك فيه أن النظام السابق الذي كان قائماً على القوة أحادية الأمريكية على المسرح العالمي قد تم تدميره، لكن ربما لم يكن الفاعل الدولي الذي دمر هذا النظام هو روسيا ولكن مجموعة دول كانت تقف ضد الهيمنة والإسراف الاميركي فعلت ذلك. ومن الأمثلة المحورية نشير الى مقاومة دول المحور ضد تطلعات الغرب وحكومتهم العميلة في الأراضي المحتلة، ومقاومة ضد عدوان التحالف العربي في اليمن، ومقاومة ضد رغبة الغرب في قلب النظام السياسي في سوريا الذي استهدفت النظام العالمي للولايات المتحدة، الذي كان قائما منذ إدارة جورج دبليو بوش، وقد أنفقت الولايات المتحدة قدرًا كبيرًا من المال لإضفاء الطابع المؤسسي عليه.

ومع ذلك، شكلت حرب روسيا مع أوكرانيا نقطة تحول رئيسية في تدهور النظام العالمي للولايات المتحدة وتحدي النظام الأمريكي. كانت النقطة المهمة في هذا الموضوع هي الكشف عن نقاط الضعف في نظام الإدارة العالمية، وبالطبع كفاءة وأداء المؤسسات الدولية. فشلت الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة التي تشرف على إحلال السلام والحفاظ عليه حول العالم، في لعب دور جاد وفعال في حل الأزمة، وفشلت في الوقت نفسه في التوسط بين الغرب وروسيا لحل النزاعات قبل الحرب.

فشلت المنظمات الأمنية الدولية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي في الوفاء بالتزاماتها بحماية المصالح الأوروبية والأمريكية، حيث توسل الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي وأعضاء الناتو لحماية بلاده من الهجامات الروسية. لم تخوض الدول الثلاثين المشاركة في بيروقراطية الإدارة والاعتبارات الاقتصادية حربًا مباشرة مع روسيا ورأت أنه من المناسب تحويل أوكرانيا إلى حرب بالوكالة مع روسيا. لكن الولايات المتحدة كانت تفكر بغير ذلك.ان النظام العالمي الجديد الذي اقترحه جورج دبليو بوش هو أن يعرف العالم أن الولايات المتحدة هي أقوى دولة عسكرية وسياسية في العالم وقطب القوة الوحيدة في العالم، ويجب على جميع الدول احترام هذا التفوق وحتى عدم التفكير من الإضرار بالمصالح الأمريكية. ومع ذلك وصل هذا النظام، حيث تم تقويضه مرارًا وتكرارًا من قبل دول مختلفة، إلى ذروته في قصة حرب أوكرانيا.

ربما تكون روسيا قد عطلت الآن النظام العالمي الذي تفرضه الولايات المتحدة، لكنها أظهرت في البداية الشجاعة لمواجهة الولايات المتحدة واستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. الآن، بعد سنوات، توصلت روسيا أيضًا إلى استنتاج مفاده أنه يجب أن تلعب دورها في تراجع القوة الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، وأن الصين ستكون على الأرجح اللاعب التالي الذي يتحدى القوة الأمريكية العالمية.

في حرب أوكرانيا، لم تشكك روسيا في وجود ومكانة المنظمات الدولية والنظام العالمي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة فحسب، بل دمرت أيضًا النظام الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي وحتى النظام في الدورة العالمية لإنتاج وتوزيع البضائع. بالطبع، لم يكن إنجاز موسكو من هذه الحرب الشاملة ضد "الوضع الراهن" تحقيق مصالحها الوطنية. كان الوضع الأكثر مثالية بالنسبة لموسكو هو قبول زلينسكي لمطالب موسكو الأمنية وسحب عضويتها في الناتو والاتحاد الأوروبي، وعدم تحويل بلاده إلى قاعدة عسكرية وأسلحة واستخبارات غربية ضد روسيا. في هذه اللعبة، انحازت أوكرانيا، كما في جميع السنوات السابقة، إلى جانب الولايات المتحدة والغرب، وبعد أن رفضتها، أصبحت الآن ساحة حرب بالوكالة بين الجانبين. هذا وضع يسميه العديد من خبراء العلاقات الدولية المصير المأساوي للأمم.

النظام الجديد الذي يمكن أن تجلبه حرب أوكرانيا إلى العالم هو تراجع مكانة الدولار في الساحة العالمية، وخاصة في منطقة آسيا وشرق آسيا. إذا لم يقترن العمل العسكري الروسي بعمل دبلوماسي واقتصادي، فإنه بالتأكيد لا يمكن أن يخدم مصالحها طويلة الأجل، ولكن إذا تحركت نحو التضامن الاقتصادي العالمي ضد هيمنة الدولار على المجتمع الدولي، فقد يكون ذلك إنجازًا كبيرًا لجميع البلدان التي تخضع للعقوبات من جانب الولايات المتحدة. يعني الوضع المتدهور للدولار خسارة أكبر وأداة للسيطرة على الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحالفات اقتصادية على جبهة العقوبات، وعلى المدى الطويل، إلى نظام جديد في النظام الاقتصادي العالمي. في غضون ذلك، إذا انضمت الصين إلى الحرب ضد هيمنة الدولار، فسوف ينهار النظام العالمي الأمريكي تمامًا، ويبدو أن هذا كان الأولوية الثانية لروسيا بعد الحرب في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

أشار بيان مشترك صادر عن بوتين وشي جين بينغ قبل أيام قليلة من بدء الحرب في أوكرانيا إشارة واضحة إلى هذه القضية. أشار البيان مرارًا وتكرارًا إلى قضية النظام العالمي واشتكى من أن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة لا يمكن أن يضمن بقاء الأمن والسلام في العالم ويضمن فقط المصالح الوطنية للولايات المتحدة وحلفائها. كما أكد الإعلان على التوزيع المتوازن للسلطة في العالم. قضية لا تحبها الدول الغربية.

قد تشهد روسيا خسائر اقتصادية ومالية على المدى القصير من اتخاذ خطوة مهمة نحو تحدي النظام العالمي للولايات المتحدة ، لكنها تدرك جيدًا الاتجاه السائد في العالم. هذه عملية بدأتها دول المقاومة ودول أمريكا اللاتينية ودول أخرى معارضة للغطرسة العالمية منذ سنوات عديدة، والآن مع انضمام روسيا وإمكانية انضمام الصين، يبدو أنها تمهد الطريق لانهيار خطيرللولايات المتحدة على المسرح العالمي.

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