أبعاد زيارة بزشكيان إلى العراق: من العلاقات الثنائية والدفاع عن فلسطين الى التأكيد على المقاومة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنّه ويرى محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراق للبحوث الاستراتيجية، أن ما زاد من أهمية زيارة بزشكيان هو أنها أول زيارة خارجية له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وتؤكد هذه الزيارة على استمرار وتوطيد العلاقات الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات الأمنية، ومواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وتعزيز محور المقاومة.

توقع محمد فخري المعوالي، رئيس مركز القمة للبحوث الاستراتيجية، أن تؤكد الحكومتان الإيرانية والعراقية بشكل واضح وعلني على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية في غزة خلال هذه الزيارة.

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