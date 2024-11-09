أرمينيا أرض الفرص... لماذا مازالت يريفان مجهولة بالنسبة للإيران؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ارمينيا تعتبر من أقرب الدول من الناحية الجغرافية والثقافة لإيران بالإضافة إلى انه تجمهعا وإيران مصالح مشتركة وعلى الرغم من القرب وما تجمع البلدين من مشتركات إلا أن هذه الدولة مازالت غير معروفة بالنسبة للإيرانيين. كما أنها من الدول القليلة التي تمتلك امكانيات كبيرة للاستثمارات الاقتصادية ولكن في الدرجة الاولى ينبغي التعرف على هذا البلد وبالمقابل تعريف ثقافة وسياسة ايران للشعب الأرميني وفي حال تبنت وسائل الاعلام هذه المهمة يمكنها ان تتحول إلى يد قوية وأداة دبلوماسية لمتابعة وتحقيق المصالح الوطنية للبلدين.

لذللك دفعت الضرورة توجه وفد من الدبلوماسيين والباحثين والصحفيين الإيرانيين إلى أرمينيا لزيارة استغرقت خمسة أيام بدأت في العاصمة يريفان وانتهت في مدينة كابان عاصمة مقاطعة سيونيك. وأتاحت هذه الزيارة التي تمت بدعوة من مركز اوربيلي للابحاث التحليلية، فرصة اللقاء مع مسؤولين أرمينين فضلا عن اعلاميين من ذات البلد من بينهم مساعد رئيس الوزراء "مهر غريغوريان" والامين العام لمجلس الأمن القومي "ارمن غريغوريان" ومساعد وزير البنى التحتية الارمينين كما اتاحت الفرصة لاجراء حوار مع السفير الإيراني في ارمينا "مهدي سبحان" الذي يبذل جهود حثيثة ويتابع المصالح الايرانية في يريفان. وشملت الزيارة جولة في منجم النحاس في مدينة كابان وعقد اجتماع تخصصي حول هذا الامر، فضلا عن جولة في وكالة انباء ارمينيا الرسمية واكد خلالها على ضرورة التعاون الاعلامي بين البلدين.

بحث فرص التعاون خلال اللقاء مع المسؤولين في أرمينيا

وقد التقى الوفد الإيراني مع مساعد رئيس الوزارء الأرميني "مهر غريغوريان"، الذي اكد على ضرورة تعزيز العلاقات الجيدة بين البلدين موضحا أن الرعايا الأرمنيين في ايران يعتبرون ايران بيتهم وكذلك الأمر بالنسبة للرعايا الإيرانيين في أرمينيا وهذا ان دل على شيء يدل على العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وبدوره استقبل أمين مجلس الأمن القومي الأرميني، أرمين غريغوريان، الوفد الاعلامي الجامعي الإيراني وأكد على اهمية عقد مثل هذه الزيارات بين ابلدين مشددا على تعزيز الثقة والشفافية في المحافل السياسية والاجتماعية والاعلامية.

جولة في وكالة الانباء الأرمينية الرسمية "ارمن برس"

وقام الوفد الإيراني بجولة في وكالة الانباء الأرمينية "ارمن برس" الرسمية والتقى مع مديرة الوكالة "نارينه نازاريان"ونائبتها "كاسيان" وأكدتا على ضرورة تعزيز التعاون والتواصل مع وكالة مهر وتبادل الصحفيين فيما بين الوكالتين.

والقى الوفد الإيراني نظرة على معرض ارشيف صور وكالة ايران برس الذي يعود تاريخه إلى 6 عقود ماضية.

جولة ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية للبنى التحتية

كما قام الوفد الإيراني بجولة ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية للبنى التحتية في مدينة كابان مزكز مقاطعة سيونيك شمال ارمينيا. من بينها منجم منجم زانغزور للنحاس والموليبدينوم، وهو أكبر منجم في هذا البلد.

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