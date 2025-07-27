عوامل رئيسية فی تذبذب موقف نتنياهو؛ من عملية طوفان الأقصى إلى عدوان الـ 12 یوما

وكالة مهر للأنباء: بعد شهر من عدوان الكيان الصهيوني على إيران في 13 يونيو/حزيران 2025 (13 يونيو/حزيران من هذا العام)، لا يزال بنيامين نتنياهو وحزب الليكود عاجزين عن تحقيق أغلبية برلمانية في استطلاعات رأي موثوقة. على الرغم من أنه لا يمكن الادعاء بأن عدوان إسرائيل ضد إيران انتهى بوقف إطلاق النار في 24 يونيو/حزيران 2025، إلا أنه يبدو أن هذا العدوان لم يتمكن من زيادة شعبية بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الحاكم في كيان الاحتلال بشكل ملحوظ. حتى قبل بدء عدوان الاثني عشر يومًا، أظهرت نتائج استطلاعات رأي موثوقة (مثل القناتين 11 و12 الإسرائيليتين، وصحيفة معاريف، وبدرجة أقل، صحيفة إسرائيل اليوم والقناة 13) أن عدد أصوات حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو كان يتأرجح بين 21 و23 مقعدًا.

ورغم أن حزب الليكود كان يُعرف بأنه الحزب الأكبر رغم غياب نفتالي بينيت، إلا أن إجمالي عدد مقاعد الائتلاف الحاكم الحالي (الليكود، والأحزاب اليمينية المتطرفة، والحزبين الدينيين شاس ويهدوت هتوراة) كان يتراوح بين 48 و51 مقعدًا فقط؛ أي أقل بنحو 10 مقاعد من النصاب القانوني اللازم لتشكيل حكومة ائتلافية. اليوم، وبعد مرور شهر على بدء الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تزال هذه الاستطلاعات تُظهر تطورات محدودة، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

تمكن حزب الليكود من زيادة حصته بأربعة مقاعد في استطلاعات الرأي، ليصل إلى ما بين 26 و27 مقعدًا.

ونتيجةً لذلك، تجاوز الليكود حزب نفتالي بينيت المُؤسَّس حديثًا، والمُسمَّى مؤقتًا "بينيت 2026"، وتصدَّر قائمة المرشحين.

على مستوى الائتلاف، لا تزال أحزاب الائتلاف الحاكم تتأرجح بين 48 و51 مقعدًا، دون أي تطورات إيجابية لصالح نتنياهو.

ويُعزى أكثر من 60% من الزيادة في أصوات الليكود إلى تراجع شعبية حزب "العظمة اليهودية" اليميني المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير، واحتمالية انخفاض نسبة أصوات حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة "بتسلئيل سموتريتش" (وزير المالية) إلى ما دون عتبة الـ 3.25%.

تنبع أسباب تذبذب موقف نتنياهو من ثلاثة عوامل رئيسية:

1- أهمية وحساسية الفشل الأمني الذي حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

2- دور نتنياهو والائتلاف الحاكم فيه، والفشل في تحقيق أهداف عدوان الـ 12 يومًا ضد إيران

3- التضخم السياسي والنمو المفرط للتيار اليميني المتطرف

7 أكتوبر/تشرين الأول وحرب الـ 12 يومًا

أثّر فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على موقف نتنياهو وحزب الليكود أكثر من أي عامل آخر. وقد تجلى هذا الفشل في بُعدين أمنيين وعسكريين؛ أولهما عجز المؤسسات الأمنية الإسرائيلية القوية، مثل الشاباك والمخابرات العسكرية والأمنية التابعة للنظام، عن توقع عمليات الجماعات الفلسطينية، وبالتالي غياب التحذيرات اللازمة لتعبئة القوات واتخاذ إجراءات وقائية ضد مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

- كان البُعد الثاني لهذه الهزيمة هو عجز إسرائيل عن احتواء التقدم العسكري الأولي لحماس، مما أدى إلى تسلل القوات الفلسطينية إلى البلدات القريبة من حدود غزة ومقتل نحو 1200 إسرائيلي.

يمكن مقارنة هذا الحدث بحرب يوم الغفران، التي بدأت في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 بهجوم مباغت من مصر وسوريا، وأدت إلى تراجع الجيش الصهيوني في الأسبوع الأول من الحرب، بعد ست سنوات فقط من انتصار إسرائيل الحاسم في حرب الأيام الستة عام 1967؛ ونتيجة لذلك، فُقدت الثقة المطلقة بتفوق إسرائيل في الحروب.

أدت هذه الهزيمة إلى تشكيل لجنة برئاسة شمعون أغرانات، رئيس المحكمة العليا للکیان آنذاك، للتحقيق في المسؤولية السياسية والعسكرية. كانت صدمة الهجوم المفاجئ شديدة لدرجة أن رئيسة الوزراء غولدا مائير، رغم تبرئتها، اضطرت إلى الاستقالة عام ١٩٧٤.

ولكن فيما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، لم يكتفِ نتنياهو بتجاهل مسؤوليته؛ بل ألقى باللوم على جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية وأعلن براءته.. حتى أنه قارن هذه الحادثة بالهجوم الياباني على بيرل هاربور (هجوم مفاجئ شنته القوات الجوية والبحرية اليابانية الإمبراطورية على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربور)، وتساءل: "هل حُكم على فرانكلين روزفلت بالمسؤولية عن الهجوم الياباني؟".

حتى وقت كتابة هذا المقال، رفض نتنياهو تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن فشل ٧ أكتوبر، ولم يحضر حتى حفل تنصيب رئيس المحكمة العليا الجديد للکیان، إسحاق عميت (ذو التوجهات الليبرالية)، إلى جانب وزير العدل ياريف ليفين، لاعتقاده أن عميت كان ينوي تشكيل مثل هذه اللجنة. بتشكيل لجان داخلية في الجيش، والشاباك، والموساد، حاول نتنياهو حصر نطاق المسؤولية في المؤسسات الأمنية، وتخفيف الضغط الاجتماعي لتشكيل لجنة مستقلة. كما حاول التغطية على هذا الفشل خلال الـ 22 شهرًا التي تلت عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول، مدعيًا تحقيق نجاحات عسكرية في غزة، ولبنان، وسوريا، واليمن، وإيران؛ لكن هزيمة 7 أكتوبر/تشرين الأول لا تزال القضية الأهم في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولم تُخفف عدوان الـ 12 يومًا ضد إيران من وطأتها.

الفشل في تحقيق أهداف حرب الاثني عشر يومًا ضد إيران بالكامل

في فی عدوانها الأخير على إيران، زعمت إسرائيل أنها حققت بعض النجاحات، مثل إضعاف قدراتها النووية والصاروخية وترسيخ التفوق الجوي، لكنها فشلت تمامًا في تحقيق أهدافها الطموحة، مثل "تدمير البرنامج النووي الإيراني"، و"شلّ قدراتها الصاروخية"، و"تغيير هيكل الحكومة الإيرانية".

من ناحية أخرى، أتاح وقف إطلاق النار للطرفين فرصة إعادة تنظيم صفوفهما، مما قد يعزز موقف إيران مجددًا... وبالتالي، يُعدّ هذا الفشل سببًا آخر لعدم ترسيخ مكانة نتنياهو لدى الرأي العام.

النمو المفرط لليمين المتطرف بعد عام ٢٠١٩

العامل الثالث يعود إلى الظروف غير الاعتيادية لليمين المتطرف في السنوات الأخيرة. أي بعد تجربة حزب "كاخ" بقيادة "مائير كاهانا"، الذي لم يحصل إلا على مقعد واحد عام ١٩٨٤، وحُظر عام ١٩٨٨ بسبب توجهاته العنصرية، وأنشطة الحزب اليميني المتطرف، تراجعت هذه الحركة في المشهد السياسي.

بعد اغتيال إسحاق رابين عام ١٩٩٥، ازدادت عزلة هذه الحركة اليمينية، وانخرط قادتها في أحزاب أكثر اعتدالًا ذات طابع يميني ديني وقومي.

إلا أن أزمة انتخابات عام ٢٠١٩، التي عُقدت خلالها خمس انتخابات متتالية حتى نهاية عام ٢٠٢٢، دفعت اليمين المتطرف إلى العودة إلى الساحة من جديد.

على سبيل المثال، فاز "تحالف أحزاب اليمين" بسبعة مقاعد في انتخابات أبريل ٢٠١٩ بنسبة ٥.٧٪ من الأصوات. أما في انتخابات سبتمبر ٢٠١٩، فلم ينجح حزب "العظمة اليهودية" بقيادة بن غفير في تجاوز العتبة الانتخابية، وخسر حوالي ٨٣ ألف صوت.

في انتخابات مارس 2020، تراجع تأثير هذه الحركة على حزب الليكود. لكن في مارس 2021، فاز حزب يمينا بـ 7 مقاعد، والصهيونية الدينية بستة مقاعد.

بلغت ذروة نجاحهما في انتخابات نوفمبر 2022؛ حيث فازا بـ 14 مقعدًا، منها 7 مقاعد لسموتريتش، و6 مقاعد لبن غفير، ومقعد واحد لحزب نوعام بقيادة آفي معاذ، بأكثر من نصف مليون صوت (حوالي 11%). يعود هذا النجاح إلى ثلاثة عوامل:

1- تكرار الانتخابات وابتعاد بعض الناخبين عن الأحزاب الرئيسية الكبرى والتوجه نحو أحزاب ثانوية وهامشية.

2- وجود اليمين المتطرف في المعارضة لمدة عام ونصف قبل انتخابات 2022.

3- ضعف التنسيق بين الأحزاب المعارضة لنتنياهو، حيث لم يُشكّل حزب العمل ائتلافًا مع اليسار، وفشل حزب ميرتس، بفارق 4000 صوت فقط، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بفارق 16000 صوت، في تجاوز نسبة الحسم.

لذلك، لم يكن نجاح اليمين المتطرف في عام 2022 نتيجةً لزيادة قاعدته الاجتماعية، بل نتيجة ضعف منافسيه وظروف سياسية خاصة. والآن، ومع تغير المناخ العام، وخاصةً مع عدم وجود ائتلاف متماسك بينهم، عاد بعض ناخبي هذا التيار إلى الليكود.

في ظل هذه الظروف، فإن الزيادة الحالية في أصوات حزب الليكود بعد الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نتيجة لتراجع أصوات حلفائه السابقين، اليمين المتطرف، أكثر منها مؤشراً على نجاح نتنياهو. وهذا يدل على أن الليكوديين قد استفادوا، ولو مؤقتاً، من التغلب حلفائهم، وهذا الإنجاز هش بالتأكيد.

لا يزال شبح الهزائم المتتالية، وخاصة هزيمة 7 أكتوبر، يطارد نتنياهو، سياسياً ومن حيث شعبيته بين المستوطنين الإسرائيليين. وقد يعني ذلك نهاية مسيرته السياسية مع زيادة المنافسة وظهور بدائل من داخل اليمين، وخاصة مع تحركات غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، الذي انشق عن ائتلاف المعسكر الوطني بقيادة بيني غانتس، ومن المرجح أن يشكل تحالفاً مع نفتالي بينيت.

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