بقائي:أمريكا تواصل التمسك بالعقلية التي يصاغها الكيان الصهيوني..ايران قوة مسؤولة ومناهضة للتنمر

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي، تعليقًا على المحادثة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو وردّهما على المقترح الإيراني، قائلًا: «إنّ الشيء الوحيد الذي طالبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران. فهل تُعدّ المطالبة بإنهاء الحرب ووقف أعمال القرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية مطلبًا مبالغًا فيه؟ وهل تُعتبر المطالبة بالإفراج عن الأصول العائدة للشعب الإيراني، والتي جُمّدت ظلمًا لسنوات طويلة، نوعًا من التعنت؟ وهل يُعدّ اقتراحنا لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز مطلبًا غير مشروع؟ وهل يُعتبر السعي لإرساء الأمن في المنطقة وشمال لبنان مطلبًا مبالغًا فيه؟».

وأضاف: «لقد طرحنا مقترحات سخية، ليس فقط من أجل مصالح إيران، بل من أجل مصلحة المنطقة بأسرها. وكان من المقرر مناقشة جميع هذه القضايا ضمن الحزمة المقترحة، لكننا للأسف نرى أنّ الأطراف الأمريكية لا تزال تصرّ على العقلية التي صاغها الكيان الإسرائيلي».

الأمن القائم على وجود قوات أجنبية في المنطقة يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن

وفيما يتعلق بإرسال مصر مقاتلات إلى إيران لاستهداف الطائرات المسيّرة الإيرانية، قال بقائي: «إنّ علاقتنا مع مصر تقوم على الاحترام المتبادل. وكل ما يتعلق بأمن المنطقة يخصّ دول المنطقة نفسها. وأيّ تدخل من شأنه الإضرار بأمن المنطقة مرفوض من وجهة نظرنا، بغضّ النظر عن الجهة التي تقف وراءه، مؤكدا: «إنّ الأمن القائم على وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة انعدام الأمن وتفاقمها».

مجرد وجود أمريكا في المنطقة يُعد مثالاً على خلق دوامة عنف فيها

وأوضح بشأن زيارة ترامب للصين قائلاً: "زيارة ترامب للصين ثنائية وترتبط بشؤونهما المشتركة. الصين أحد شركائنا الاستراتيجيين الذين نتواصل معهم باستمرار، والصينيون على دراية تامة بمواقفنا، ويعلمون جيداً أن الحرب المفروضة على إيران ليست قضية مؤقتة، بل هي جزء من اتجاه عالمي لتكثيف الأحادية من جانب الولايات المتحدة. استقرار غرب آسيا لا يقل أهمية بالنسبة للصين عن أهميته بالنسبة لنا. أصدقاؤنا الصينيون يعرفون جيداً كيف يستغلون هذه الفرصة."

وفيما يتعلق بادعاء الولايات المتحدة ضد إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أثبتت إيران أنها قوة مسؤولة في المنطقة، وفي الوقت نفسه، نحن ضد البلطجة. يكفي النظر إلى أداء إيران. هل نحن من بدأ الهجوم؟ هل نحن من يمارس البلطجة على دول نصف الكرة الغربي؟ هل نفذنا عمليات اغتيال في مناسبتين خلال المفاوضات؟ لقد ذكرتم التدخلات الأمريكية في المنطقة." إن مجرد وجود أمريكا في المنطقة بحد ذاته مثال على خلق حلقة مفرغة من العنف في المنطقة.

إن تصرفات الإمارات العربية المتحدة ضد مواطنيها تنتهك معايير حقوق الإنسان

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإجراءات التي تتخذها الإمارات العربية المتحدة بحق مواطني الدول الأخرى تتعارض مع المعايير الحقوقية الدولية، مؤكداً أن باكستان تدير ملفاتها بشكل مهني، وأنه لا توجد أي وساطة تسمح بتأثير أطراف ثالثة على عملها الاحترافي. وأضاف أن القسم القنصلي الإيراني في طهران يتابع هذا الملف.

وفيما يتعلق بتوجّه بعض الدول الأوروبية لإرسال قطع بحرية إلى المنطقة، قال بقائي إن إيران أوضحت بشكل صريح أن على أوروبا ألا تسمح للإغراءات الأمريكية والإسرائيلية بأن تدفعها إلى الانجرار نحو أزمة لا جدوى منها. وأكد أن هناك إدراكاً بأن هذه الحرب غير قانونية، داعياً الدول الأوروبية إلى عدم الانخراط، ولو بشكل علني، في أي خطوات تمسّ السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن أي دولة تتبنى سلوكاً مسؤولاً تجاه الأمن الدولي يجب أن توجّه الضغوط نحو الطرف الذي تسبب بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.

قاتل عندما يكون ذلك ضرورياً ونلجأ إلى الدبلوماسية عندما نرى أنها تخدم مصالح الشعب الإيراني

ورداً على سؤال بشأن مصير الدبلوماسية إذا عاودت الولايات المتحدة شن هجمات ضد إيران، قال بقائي: «نحن نقاتل عندما يكون ذلك ضرورياً، ونلجأ إلى الدبلوماسية عندما نرى أنها تخدم مصالح الشعب الإيراني. ما يهمنا هو مصالحنا الوطنية وليس إرضاء الآخرين». وأضاف أن إيران أظهرت جديتها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وفي الوقت نفسه شاركت بحسن نية في المسارات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الطرف المقابل لم يثبت جديته حتى الآن.

وفي ما يخص نقل اليورانيوم من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، أوضح بقائي أن المسألة تتعلق بإغلاق إحدى المحطات النووية الفنزويلية في أوائل التسعينيات، وأن هذه المنشأة لم تكن تعمل منذ عام 1997، وبقيت فيها كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كانت تستخدم لأغراض بحثية. وأضاف أن الحكومة الفنزويلية قررت نقل هذه المواد، وأن إيران تحترم هذا القرار باعتباره شأناً يخص فنزويلا والأطراف الأخرى المعنية.

تهديد ترامب باستخدام السلاح النووي يعكس طبيعة النهج الامريكي

كما علّق بقائي على تهديدات دونالد ترامب باستخدام السلاح النووي ضد إيران، معتبراً أن هذه التصريحات تعكس طبيعة النهج الأمريكي تجاه الشعب الإيراني والقانون الدولي، وأنها تمثل انتهاكاً واضحاً للمبادئ الدولية التي تحظر التهديد باستخدام القوة ضد الدول الأخرى. وأضاف أن إيران تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها.

وفي ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، قال بقائي إن طهران على تواصل مستمر مع المسؤولين العراقيين وأصدقائها في إقليم كردستان العراق، سواء خلال فترة الحرب أو في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى وجود إجماع على أن أي حالة عدم استقرار في المنطقة ستكون لها تداعيات على جميع دولها، وهو ما يمهد لتعاون إقليمي مثمر بين إيران والعراق.

وحول ما إذا كانت مسألة نقل اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة قد طُرحت خلال المفاوضات، أوضح بقائي أن المفاوضات الحالية تركز على إنهاء الحرب، وأنه سيتم الحديث عن هذه القضايا في الوقت المناسب.

