بقائي: وقف الحرب في لبنان ضمن اى اتفاق ولا نتحدث عن النووي في هذه المرحلة..عراقجي لن يزور نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين الى ذكرى تحير مدينة خرمشر من احتلال نظام صدام البائد 24 مايو 1982 وكذلك ذكرى مقاومة اهالي مدينة دزفول امام العدو البعثي وقال: "اليوم، هو يوم إحياء ذكرى مقاومة أهالي دزفول، يوم المقاومة. وكان أمس أيضًا يوم خرمشهر. ونُحيي ذكرى 24 من يونيو باعتباره يوم تحرير خرمشهر، رمزًا لصمود الشعب الإيراني".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "اسما خرمشهر ودزفول هما زينة الصواريخ الإيرانية"، مضيفا: "اليوم هو يوم التحرير والمقاومة للشعب اللبناني ايضا. أهنئ الشعب اللبناني في هذا اليوم".

تركيز المحادثات ينصب على إنهاء الحرب

فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة وإنهاء الحرب، قال بقائي: "إنها الضمانة هي قوتنا ودرسٌ لقّنته إيران المعتدين. المفاوضون جزءٌ من الحكومة التي لها مهامٌ واضحة في مجال الدبلوماسية. ينصبّ تركيز المفاوضات على إنهاء الحرب، وفي هذه المرحلة لا نتحدث عن تفاصيل المفاوضات النووية. نحن نواصل عملنا الميداني، بغض النظر عن تصويرات الطرف الآخر."

وبخصوص تهديدات ترامب والتزام الطرف الآخر بتعهداته، قال: "لا، ليس هناك ضمان، لدينا أمورٌ أهم بكثير لننجزها، وإذا أردنا الرد على تغريدات الطرف الآخر وصوره، فلن نحقق أهدافنا المهمة. نحن نركز على الخطة والأساليب، وعلى المصالح الوطنية. وكأمةٍ متحضرةٍ وعصرية، سنرد على العدو بكل ما يلزم."

ورداً على سؤالٍ حول ما إذا كان وقف الحرب في لبنان مُدرجاً في المسودة، قال: "نعم."

همّ أمريكا الوحيد هو الكيان الصهيوني

وفيما يتعلق بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أضاف: "إن التطورات التي وردت في الأيام القليلة الماضية هي ثمرة أسابيع من المحادثات مع الوسيط الباكستاني. صحيح أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن جزء كبير من القضايا قيد النقاش لكن إذا قلنا إن توقيع الاتفاق بات وشيكًا، فلا يمكن لأحد أن يدّعي ذلك لأن السياسة الأمريكية متورطة في الأمر. هذه العملية تُسبب مشاكل للجميع. وكما عملنا في الميدان بقوة، سنتصرف دبلوماسيًا أيضا مع مراعاة المصالح الوطنية.

وفيما يتعلق بضغوط ترامب على الدول العربية للانضمام إلى عملية اتفاقيات ابراهام للسلام: "ما طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني؟ لقد رأى الجميع أن همّ أمريكا الوحيد هو الكيان الصهيوني، وأنها لا تُولي أي أهمية للسلام والاستقرار في المنطقة. إن فرض شروط على دول المنطقة هو محاولة لصرف الرأي العام عن القضية الأساسية، وهي أن هذا الكيان هو مصدر انعدام الأمن في المنطقة. لا يمكن تجميل كيان غير طبيعي ليظهر بمظهر طبيعي".

نائب أمين مجلس الأمن القومي القطري زار طهران

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية بشأن زيارة أمير قطر إلى إيران: لم يزر أمير قطر طهران، بل زارها نائب أمين مجلس الأمن القومي القطري. باكستان هي الوسيط الرسمي بين إيران والولايات المتحدة، وقد لعبت بعض الدول دورًا إيجابيًا في هذا الشأن.

على أوروبا فرض عقوبات على الولايات المتحدة وإسرائيل

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية بشأن العقوبات الأوروبية الجديدة: أي عمل عدائي سيُقابل برد مماثل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران ليست منغلقة على نفسها بالتأكيد. لو اتخذت أوروبا موقفًا مسؤولًا، لربما لم تحدث بعض التداعيات التي يواجهها المجتمع الدولي. كان على أوروبا فرض عقوبات على الولايات المتحدة وإسرائيل. على الأوروبيين أن يتذكروا أن مضيق هرمز كان مفتوحًا قبل العدوان الصهيوامريكي، وأن الوضع وصل إلى هذه الحالة بسبب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وانعدام الأمن في منطقتنا.

وفيما يتعلق ببعض المواد المنشورة حول الإعلان عن الاتفاق، صرح بقائي: هذه المسائل شكلية وثانوية مقارنة بجوهر القضية ومضمونها. نركز حاليًا على عملية التفاوض، وسيكون توقيع الاتفاقية لاحقًا فرصةً لاتخاذ القرار. أما بخصوص سفر الوفود إلى إيران أو العكس، فنعم. لكن في ظل الوضع الراهن، لم نخطط لزيارة باكستان أو زيارة الوفد الباكستاني.

وفيما يتعلق بزيارة غريب آبادي إلى مسقط والمحادثات حول مضيق هرمز، أضاف: "إن أمن وسلامة مضيق هرمز مصدر قلق للعالم أجمع، وهذا ما يزيد من مسؤوليتنا ومسؤولية عُمان. وبصفتنا دولة ساحلية، فإننا نشعر بالقلق إزاء أمن مضيق هرمز والأمن الداخلي لبلادنا. والسبب وراء سعي إيران وعُمان إلى تأمين ممر آمن عبر مضيق هرمز هو إيماننا بأهمية هذا الممر. وقد استُخدمت هذه الذريعة لشن هجوم على دولة عضو في الأمم المتحدة. وتأتي زيارة غريب آبادي الأخيرة إلى مسقط في هذا السياق أيضاً. وقد أعربت دول عديدة عن استيائها من الوضع الناجم عن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال اتصالات ثنائية معنا."

وفي إشارة إلى المحادثة بين ترامب ونتنياهو ودور الكيان في أي اتفاق محتمل، قال بقائي: "إن النظام الصهيوني يقوم بعمله الخاص. لا ينبغي أن نتوقع من إسرائيل شيئاً سوى تخريب أي عملية. ثانياً، يبدو أن هناك تصوراً واضحاً لدى بعض الجهات الساعية إلى الحرب. تُشير بعض الآراء السلبية حول نظام صنع القرار الأمريكي إلى أنه متوتر ويُثير الشكوك من خلال خلق جو إعلامي مُثير للجدل. وهناك تحالف غير مُعلن بين بعض الأطراف المُطالبة بالحرب وجماعات الضغط التابعة للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة.

وقف إطلاق النار في جميع المناطق، بما فيها لبنان، أحد عناصر التفاهم

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن جهود تركيا: "يُعدّ وقف إطلاق النار في جميع المناطق، بما فيها لبنان، أحد عناصر التفاهم. ونحن نُقدّر دور دول المنطقة في منع تصعيد التوتر. وقد كانت تركيا، كدولة جارة، دولة مسؤولة."

لا نسعى إلى فرض رسوم على مضيق هرمز

وقال بشأن فتح مضيق هرمز وفرض الرسوم: "نحن لا نفرض رسومًا. أعتقد أنه ينبغي علينا توخي الحذر في اختيار كلماتنا. نحن لا نسعى إلى فرض رسوم. وهذا أحد أسباب تحركنا، وبصفتنا دولة ساحلية، فإننا نُعنى بأمن إيران ومصالحها الوطنية. نحن أيضًا حماة هذا المضيق ورعاته، ونُراعي مخاوف المجتمع الدولي. إن سعي إيران وعُمان لإنشاء آلية فعّالة لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز نابع من إيماننا باستخدام هذا الممر المائي الدولي للتجارة الحرة والملاحة الآمنة لجميع الدول.

وفيما يتعلق بإساءة معاملة كيان الاحتلال لأفراد قافلة صمود وسلوك بن غفير، أضاف بقائي: "واجب المجتمع الدولي واضح. إن إدانة فرد واحد فقط وتجاهل حقيقة ارتكاب فرد داخل النظام لهذه الجريمة هو خداع للذات. ما تفعله سلطات الكيان الصهيوني ضد المنطقة بأسرها هو جزء من سياسة مُمنهجة على مدى عقود. إذا أرادت الدول الأوروبية أن يُنظر إلى أفعالها على أنها إيجابية، فعليها اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكيان الصهيوني برمته."

لا توجد أي دولة أخرى غير إيران وعُمان في مضيق هرمز

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الخطط البريطانية والفرنسية لإدارة مضيق هرمز: "لا توجد أي دولة أخرى غير إيران وعُمان في مضيق هرمز. ومن واجب إيران وعُمان وضع آلية عبور آمنة، وهذا ما نعمل عليه. إن الإجراءات العشوائية المتخذة تُزيد الوضع تعقيدًا. ونحن على تواصل مع جميع الأطراف المعنية لتفعيل آلية العبور في أسرع وقت ممكن."

لا يهدف المنتخب الإيراني لكرة القدم الى إلى المشاركة في كأس العالم

وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول لأعضاء المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم، قال: "لا يهدف المنتخب الإيراني لكرة القدم الا إلى المشاركة في كأس العالم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو الجهة المنظمة، ويجب على الفيفا توفير الظروف المناسبة لمشاركة إيران دون مشاكل. وقد اتخذت إيران هذا القرار بالتنسيق مع الفيفا والاتحاد المكسيكي لكرة القدم لمنع أي عوائق أمام المنتخب الإيراني."

وبشأن فشل اجتماع مراجعة نزع السلاح النووي في نيويورك، قال بقائي: "إن اصرار من يمتلكون أسلحة نووية على امتلاكها يعارض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لقد ارتكبوا أعمالًا خطيرة في مجال انتشار الأسلحة النووية وتوزيعها. النقطة الثانية هي دور الكيان الصهيوني. للأسف، تعرقل الولايات المتحدة تبني قرار بشأن نزع سلاح الكيان الصهيوني في مؤتمرات مراجعة نزع السلاح. وثمة عامل ثالث برز في هذا الاجتماع، وهو تجاهل جريمة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المتمثلة في مهاجمة المنشآت النووية، والتي لم يُدانا بها حتى الآن.

رداً على مراسل وكالة مهر، الذي قال أن وزير الخارجية الأمريكي، المولود في كوبا، زعم أن الحكومة الإيرانية لا تنفق أموالها على تحسين حياة شعبها، بل على بناء الصواريخ والطائرات المسيّرة، هل تتوافق هذه التصريحات مع مطالب الولايات المتحدة بتفاهم جديد مع إيران؟ أوضح قائلاً: أعتقد أن حجارة ميناب نفسها ستصاب بالطفح الجلدي من جراء كلمات المسؤولين الأمريكيين الوقحة. فبعد ما يقرب من 73 عاماً من الإجراءات التعسفية ضد الشعب الإيراني، يعربون مجدداً عن تعاطفهم معه ويدّعون، في رأيهم، أن الأموال الإيرانية تُنفق على الصواريخ والطائرات المسيّرة. نعم، نحن ننفق جزءاً من أموالنا على الصواريخ والطائرات المسيّرة. وعندما يتحدثون عن تنمية إيران، أود أن ألفت انتباهكم إلى حقائق حديثة. ففي العدوان الذي دام 40 يوماً على إيران، لم تستهدف الولايات المتحدة الأطفال والشعب الإيراني فحسب، بل استهدفت أيضاً البنية التحتية الإيرانية. هل صُنع الفولاذ الإيراني بأموال غير أموال الشعب الإيراني؟

وقال بشأن موقف الصين من القضية الإيرانية: عُقد أمس اجتماع مع السفيرين الصيني والروسي، ومع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي. وخلال زيارة عراقجي إلى بكين، نُوقشت مسألة التعاون الإيراني الصيني، مع التركيز بشكل خاص على استعادة السلام والأمن.

لم نحدد موعدًا خاصا لإتمام الاتفاق

وفيما يتعلق بتوقيت الاتفاق مع الولايات المتحدة، قال بقائي: كلا، لم نحدد موعدًا أو جدولًا زمنيًا نهائيًا. بالتأكيد، بصفتنا الجمهورية الإسلامية، لن نتردد في التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح وحقوق الشعب الإيراني في أسرع وقت ممكن؛ فمعيارنا هو ضمان المصالح الوطنية، وفي هذه العملية، سنتخذ الإجراءات اللازمة، وسنعلن عن الاتفاق النهائي حالما نتوصل إليه. ونظرًا للظروف الراهنة، لن تتم زيارة عراقجي إلى نيويورك.

فيما يتعلق بالاختلافات في الرأي حول مضمون مذكرة التفاهم، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "الجميع منشغلون بالعمل، والجهود متواصلة بشأن بعض القضايا التي لم نتوصل فيها إلى نتيجة بعد. يجب أن نتذكر أن نموذج التفاوض، إذا استخدمنا مصطلح "التفاوض" بتسامح مع الطرف الآخر، هو نموذج غير تقليدي. إن التغيير المتكرر في المواقف الذي نشهده من جانبهم، وملاحظة الوضع الراهن والظروف التي ينبغي في ظلها المضي قدماً في هذه العملية الدبلوماسية مع أي طرف، يخلق مشاكل وعقبات خاصة به. سيبذل مفاوضوكم، آخذين في الاعتبار جميع جوانب المسألة، ولا سيما تجارب العام الماضي، قصارى جهدهم لضمان مصالح إيران الوطنية."

فيما يتعلق بالتعويضات عن مضيق هرمز، صرّح بقائي قائلاً: "أولويتنا هي إنشاء آلية للملاحة الآمنة في مضيق هرمز. إن حصولنا على مقابل للخدمات المقدمة أمر طبيعي تماماً. إن قضية مضيق هرمز شأنٌ بين الدول المطلة عليه، وعند الضرورة، تُجرى مشاورات مع جهات دولية أخرى."

وفي إشارة إلى دور وزارة الخارجية في المفاوضات، تابع المتحدث قائلاً: "قد يكون لبعض المحللين تحليلاتهم الخاصة، لكن كل محلل منصف يشهد على سعي الجهاز الدبلوماسي لحماية المصالح الوطنية في خضم هذه الأزمة. لوزارة الخارجية دورها الخاص، وتشارك في كلٍ من عملية صنع القرار وتنفيذه."

نبذل جهودا لحل التوتر بين باكستان وأفغانستان كالوية

وفيما يخص التوتر بين أفغانستان وباكستان ودور إيران، قال بقائي: "في هذه المرحلة، نركز على إنهاء الحرب في المنطقة. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لحل التوتر بين باكستان وأفغانستان تُمثل هاجسنا، وقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن نتردد في اتخاذ أي إجراء لحل هذا التوتر.

ستلتزم وزارة الخارجية بأي قرار بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

ردًا على تصريحات محسن رضائي بشأن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "آلية صنع القرار واضحة، وسنلتزم نحن، وزارة الخارجية، بأي قرار يُتخذ".

وفي معرض رده على دور الكيان الصهيوني في التدخل في صنع القرار في الولايات المتحدة، صرّح بقائي: "لا شك أن عملية صنع القرار في الولايات المتحدة تعيش حالة من الفوضى. أنتم تواجهون موجة من الاستقالات، ومعارضة من الكونغرس والرأي العام، وتناقضات، وقد مهّد هذا الطريق لتأثير بعض الأطراف، بما في ذلك الكيان الصهيوني. ما نراه في الخارج هو هذه التصريحات المتناقضة من الأمريكيين، والتي زادت من صعوبة مهمة الوسيط".

تركز مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا على إنهاء الحرب

وأضاف بشأن المفاوضات التي ستُجرى خلال 60 يومًا: "سيتم مناقشة بعض تفاصيل مذكرة التفاهم وبعض القضايا الأخرى خلال 60 يومًا. إحدى هذه القضايا هي بالطبع، يتعلق الأمر بالملف النووي. في هذه المرحلة، لا نتحدث عن تفاصيل نووية، وتركز مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا على إنهاء الحرب.

الصين لعبت دورًا بنّاءً في جميع العمليات

وفيما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن خطة الصين لمحادثات وقف إطلاق النار، قال بقائي: "تربطنا بالصين علاقة ممتازة، ولدينا شراكة استراتيجية، وقد لعبت الصين دورًا بنّاءً في جميع العمليات. لعبت الصين وروسيا دورًا إيجابيًا في مجلس الأمن. بالأمس فقط، عُقد اجتماع مع السيد تخت روانجي والسفيرين الصيني والروسي، ونوقشت آخر المستجدات. أعلن الرئيس الصيني عن خطة من أربع نقاط للأمن في المنطقة، وهي خطة قيّمة بالنسبة لنا. خلال زيارة السيد عراقجي إلى الصين، طُرحت أيضًا قضايا تتعلق بأمن المنطقة ومضيق هرمز، ولعبت الصين دائمًا دورًا إيجابيًا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن وفاة القنصل الأذربيجاني في إيران: "نعرب عن أسفنا ونقدم تعازينا لأسرة القنصل الأذربيجاني الذي فقد حياته. مكتبنا القنصلي على اتصال بالسفارة الأذربيجانية للمساعدة في نقل جثمان هذا الدبلوماسي الأذربيجاني، وذلك في أعقاب هذه الأحداث المؤسفة.

وفي إشارة إلى تقاعس محكمة لاهاي عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الكيان الصهيوني، قال بقائي: "ليست هذه أول مرة يُصدر فيها حكم ضد مسؤولي الكيان الصهيوني في محكمة لاهاي. وللأسف، لم تُحسم قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين بسبب عرقلة الولايات المتحدة للعمل. لقد تضررت مصداقية المحكمة الجنائية الدولية لسنوات بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الكيان، وثانيًا بسبب عجزها عن تنفيذ قراراتها".

/انتهى/