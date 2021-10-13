تسجيل 194 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 12 ألفا و298 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 742 ألفا و83 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و699 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و26شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 264 ألفا و775شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 194 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 123 الفا 275حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و563 ألفا و390 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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