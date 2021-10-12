تسجيل 213 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 13 ألفا و391 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 729 ألفا و785 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و869 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و124شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 249 ألفا و956شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 213 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 123 الفا 81 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و453 ألفا و877 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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