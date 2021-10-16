تسجيل 181 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 7 ألفا و515 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 773 ألفا و419 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و197 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 4 الفا و840 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 309 ألفا و992شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 181 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 123 الفا 876حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و898 ألفا و978 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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