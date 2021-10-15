تسجيل 197 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 11 ألفا و857 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 765 ألفا و904 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و591 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 4 الفا و924شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 294 ألفا و981شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 197 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 123 الفا 695حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و787 ألفا و952 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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