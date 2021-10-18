تسجيل 181 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 11 ألفا و844 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 796 ألفا و659 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و804 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 4 الفا و693 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 333 ألفا و304شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 181 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 124 الفا 256حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و115 ألفا و 587 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

/انتهى/