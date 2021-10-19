تسجيل 167 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 13 ألفا و308 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 809ألفا و967 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و783 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 4 الفا و622 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 347 ألفا و483شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 167 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 124 الفا 423حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و224 ألفا و 823 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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