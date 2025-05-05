بقائي: استخدام الطاقة النووية حق إيران القانوني.. لن ندخر أي جهد لتهدئة الوضع بين الهند وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم (الاثنين) في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي إلى باكستان، إن "زيارة وزير الخارجية إلى باكستان تأتي في إطار المشاورات المستمرة والوثيقة بين إيران ودول الجوار ولدينا علاقات وثيقة مع باكستان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "القضايا الإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بفلسطين المحتلة ولبنان وسوريا والقضايا التي نواجهها في منطقة غرب آسيا، ستكون على جدول أعمال محادثات عراقجي مع نظيره. ومن المقرر أن يعقد أيضًا اجتماعات مع رئيس الوزراء والرئيس الباكستاني".

كما أشار الى زيارة عراقجي المرتقية إلى الهند، وقال بقائي: "إن زيارة عراقجي إلى الهند سيتم التخطيط لها للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وستتم خلال أيام قليلة"، مبينا: "تنتهي اليوم زيارة عراقجي إلى باكستان، ومن المقرر أن يقوم بزيارة إلى الهند يوم الخميس".

وفيما يتعلق بالصراعات بين باكستان والهند، قال بقائي: "لن ندخر أي جهد لتهدئة الوضع بين البلدين".

الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق الشعب الايراني المنطقي والقانوني

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب بشأن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، أوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "موقفنا والإطار المبدئي الذي على أساسه دخلنا في محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ثابت لا يتغير ولذلك نحن نتفاوض على هذا الأساس".

وأضاف بقائي: "إن مواقف إيران المبدئية بشأن حق الأمة الإيرانية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية هي موقف ثابت يرتكز على المنطق والقانون الدولي"، مبينا: "لا يمكنك أن تكون عضوًا في معاهدة وتفي بالتزاماتها فقط دون الاستفادة عن المزايا..يعود تاريخ البرنامج النووي الإيراني إلى سبعينيات القرن العشرين".

ندعو فرنسا إلى لعب دور بناء وترك مواقف لااساس لها من الصحة

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي والدور البوليسي السيئ الذي تلعبه تجاه إيران، قال: "ندعو فرنسا والدول الأوروبية الأخرى إلى لعب دور بناء في أي عملية تفاوض. بعض المواقف التي عبرت عنها فرنسا ليس لها أي أساس من الصحة وهي تتعارض مع القانون الدولي. إن طرح بعض المطالب والقضايا التي لا علاقة لها بالمفاوضات لن يكون مفيداً"".

زيارة أي مسؤول إسرائيلي لأي دولة هي بالتأكيد زيارة مشؤومة

وفي إشارة إلى إلغاء نتنياهو زيارته إلى أذربيجان، قال بقائي: "إن زيارة أي مسؤول إسرائيلي إلى أي بلد هي بالتأكيد أمر مشؤوم وغير ميمون.. إن هذا الكيان مدان بارتكاب أخطر الجرائم ضد فلسطين، وجميع شعوب العالم حزينة بسبب هذه الجرائم. لقد تابعنا أيضًا وسائل الإعلام ونحن على ثقة بأن جميع البلدان سوف تكون حذرة بشأن المسؤول الذي تستضيفه. ويجب على العالم أجمع أن يتحرك موحداً في هذا الصدد ولمنع تطبيع الجرائم".

اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين روسيا وإيران يتم متابعتها بشكل جدي

فيما يتعلق بمحادثات إيران مع القادة السياسيين للتروئيكا الاوروبية في روما وإلغاء هذه المحادثات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لم يتم الغاءها ولم تعني شيئأ، بل تم تأجيلها بسبب مشاكل لوجستية فقط. كان من المفترض أن يُعقد هذا الاجتماع بالتزامن مع المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أوروبا، ونحن مستعدون لعقد اجتماع آخر بموافقة الأطراف".

وفيما يتعلق بالمعاهدة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، قال: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران يتم متابعتها بشكل جدي. ومن جانبنا، اتبعنا الخطوات بسرعة. وقد تم إرسال مشروع القانون للتصديق على هذه المعاهدة إلى مكتب الرئاسة من قبل وزارة الخارجية منذ بعض الوقت، وهو يخضع للإجراءات القانونية للموافقة عليها. وقد تم إرساله إلى البرلمان الأسبوع الماضيط.

وفيما يتعلق بتفعيل آلية الزناد، قال: "لا نرى أي سبب أو أساس قانوني لتفعيل آلية الزناد لأن أنشطة إيران سلمية.. إن سعي بعض الأطراف إلى إساءة استخدام هذه الأداة واستغلال موقعها في مجلس الأمن لكسب النقاط في المفاوضات أمر غير مقبول في رأينا، وسوف ترى الأطراف الاخرى بالتأكيد عواقب استخدام هذه القضية".

لا يحق لأمريكا ان تتحدث عن ضرروة نزع السلاح عن حزب الله بإعتبارها الداعم الأكبر لجرائم الكيان الصهيوني

وفيما يتعلق طلب الجانب الامريكي بعدم امتلاك إيران قنبلة نووية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إذا كانت هناك صدقية في هذا الصدد، فسوف يتم حل العديد من القضايا. لقد أعلنا في السابق وأثبتنا بالأفعال أننا لا نسعى إلى تسليح برنامجنا النووي".

وحول تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن ضرورة نزع سلاح حزب الله في لبنان، أوضح: "إن موضوع السلاح والدفاع عن البلد لا علاقة له بأطراف ثالثة.. وخاصة الطرف الذي هو نفسه جزء من الصراع باعتباره الداعم الأكبر للكيان الصهيوني من حيث السلاح والسياسة والمال، وأميركا ليست في وضع يسمح لها بإملاء مواقفها ومطالبها على الأطراف اللبنانية. ويجب على لبنان، بما في ذلك الأحزاب والحركات والمجموعات التي لها مصلحة في إدارة المجتمع اللبناني، أن يعالج هذه المسألة".

وتابع: "إن حق المقاومة هو جزء من الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها، منطقياً وفي إطار القانون الدولي، وهو حق معترف به.. وخاصة في منطقتنا، حيث نواجه كياناً يقوم وجوده على الحرب، فإن كل الدول ستدرك بالتأكيد أنها لا تستطيع أن تبقى منزوعة السلاح في مواجهة هذا الكيان أو أن تسلبها وسائل الدفاع المشروعة".

اتخذ الشعب اليمني قرارا للدفاع عن نفسه وهذا قرار اليمن المستقل

وفيما يتعلق بالتغييرات في مجلس الأمن القومي الأميركي والتقارير حول والتز، قال: "هذه قضية في منظومة صنع القرار الأميركي تهمهم انفسهم.. بالنسبة لنا، السلوك والمواقف على طاولة المفاوضات هي المعيار. معاييرنا لاتخاذ القرار هي فقط التصريحات الرسمية التي يتم الإدلاء بها.

وبخصوص الهجمات على اليمن والاتهامات الموجهة لإيران، قال بقائي: "الاتهامات تتوافق مع الاتهامات السابقة التي وجهوها.. إيران لا تحتاج إلى وكيل في المنطقة. إن الكيان الصهيوني ما هو إلا وكيل لطرف آخر في المنطقة أدى إلى إغراق المنطقة في الفوضى. لقد اتخذ الشعب اليمني إجراءات للدفاع عن نفسه، وهذا قرار مستقل لليمن، وكل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

الموقف الرسمي للوفد التفاوضي الأمريكي مهم بالنسبة لنا

وردا على سؤال من مراسل وكالة مهر، قيل إن سبب توقف المفاوضات الإيرانية الأميركية يتعلق بالخلافات الداخلية داخل الفريق الأميركي، وخاصة الكشف عن تواطؤ مستشار الأمن القومي الأميركي مع نتنياهو لفرض آراء نتنياهو المتطرفة والحربية على الفريق الأميركي المفاوض. هل صحيح أن نتنياهو كان يحاول التخطيط وتنفيذ نوع من الانقلاب ضد ترامب من خلال بعض الأشخاص الرئيسيين في صنع السياسات المتعلقة بإيران، بما في ذلك مستشار الأمن القومي للبلاد، قال بقائي: إن "قرار تأجيل المفاوضات جاء بناء على اقتراح من سلطنة عمان كوسيط في المفاوضات والتفاهم بين الأطراف الثلاثة.. سمعنا الكثير من الأخبار. لقد بذل الطيف الداعي للحرب والمناهض للدبلوماسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، والذي يرتبط بالنظام الصهيوني، جهوداً استثنائية في الأسابيع الأخيرة لتعطيل عملية التفاوض هذه. ولكن بالنسبة لنا فإن الموقف الرسمي للوفد التفاوضي الأمريكي هو المهم. ويقع على عاتقهم مسؤولية كيفية تشكيل هذا التماسك داخل أنفسهم والقدرة على تبني مواقف معقولة ومنطقية وواقعية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بالنسبة لنا، موقفنا ثابت وغير قابل للتغيير منذ عشرين عاما..وفي حين نؤكد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، فإننا مستعدون لبناء الثقة في المناقشات التي دفعت الأطراف المتعارضة إلى تقديم الأعذار، سواء بلا سبب أو لسبب وجيه. وهذا هو موقفنا الثابت الذي طرحناه في كل اجتماع".

لن نتفاوض في الفضاء الإعلامي ومعيارنا هو المناقشات التي تثار على طاولة المفاوضات

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الدفاع بشأن استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، قال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: "أعتقد أنه لا ينبغي تفسير موقف وزير الدفاع بهذا الشكل.. وانه اكد أن دول المنطقة هي صديقتنا. وفي هذه الأحداث الأخيرة، إذا نظرت إلى مستوى الاتصالات بين إيران والدول المجاورة، ستدرك أن سياسة إيران تقوم على حسن الجوار والصداقة مع جميع دول المنطقة. يتوجب على كافة البلدان منع أي عمل من جانب طرف ثالث ضد بلد آخر. ومن الطبيعي أنه إذا تم اتخاذ أي إجراء من أراضي دولة أخرى ضد الأراضي الإيرانية، فإن تلك النقطة ستكون هدفاً مشروعاً للدفاع".

وفيما يتعلق بالمزاعم المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وانتهاكه لمعاهدة حظر الانتشار النووي، قال: "لا يوجد شيء من هذا القبيل على الإطلاق. ويخضع البرنامج النووي الإيراني لمراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يتم رصد أي انحرافات".

وبشأن التهديدات العسكرية ضد إيران والمواقف المتخذة في المفاوضات، أوضح: "نحن نتصرف باحترافية وبكل عناية فيما يتعلق بعمليات التفاوض، ولا نتفاوض في الفضاء الإعلامي..مفاوضاتنا لها عملية محددة، ومعاييرنا هي المناقشات التي تثار على طاولة المفاوضات. وردا على تهديدات إيران فإننا سنرد بكل تأكيد على أي عدوان بكل قوتنا وبأشد ما يمكن".

هناك إجماع على ضرورة تحرير الأراضي السورية المحتلة

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، قال: "إن الوضع الذي طرأ في سوريا مهد الطريق لهذا الكيان لمواصلة جرائمه دون أي عائق. لقد استهدف هذا النظام كافة البنية التحتية لسوريا. ويجب على المجتمع الدولي والدول الإقليمية أن يتخذوا إجراءات في هذا الصدد. وهذا يتطلب قيام أنصار الكيان الصهيوني على منعه من زعزعة استقرار المنطقة".

وقال بقائي: "هذه التطورات مثيرة للقلق بالنسبة لكل دولة مسؤولة في المنطقة.. نحن ضد الوضع الذي يتم فيه انتهاك الأصول الاستراتيجية والمرافق الاقتصادية السورية ومهاجمتها من قبل النظام الصهيوني بهذه الطريقة غير الإنسانية، حيث فقد الشعب السوري أرواحه في هذه الهجمات وتم تدمير العديد من البنية التحتية والمرافق الاقتصادية والدفاعية في سوريا. وتهدف المشاورات التي يجريها الممثل الخاص لوزير الخارجية إلى سوريا مع نظرائه إلى المساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن وتعزيزهما في منطقة غرب آسيا. ولأن سورية جزء لا يتجزأ من الأمن والسلام في هذه المنطقة فإننا لن ندخر جهداً لمنع استمرار الجرائم الإسرائيلية.

وتابع: "إن قضية استمرار احتلال سوريا تهم جميع دول المنطقة، وهناك إجماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي السورية المحتلة وضمان الحفاظ على سلامة واستقرار سوريا ومشاركة جميع الفئات السورية في إدارة هذا البلد".

سعداء بإجراءات العراق لضمان أمن حدودها المشتركة

وفيما يتعلق بحظر العراق لأنشطة الجماعات المعادية لإيران، قال: "الحكومة العراقية والسلطات الإقليمية تدرك ضرورة إرساء الأمن على جانبي الحدود ونحن سعداء بأن السلطات العراقية تسعى إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أمن حدودها المشتركة، استناداً إلى الاتفاقية الأمنية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، قال بقائي: "الجهات المعنية في البلاد على اتصال وثيق مع بعضها البعض، وهناك إرادة جادة بين البلدين لتكرار هذه الاتفاقية".

البرنامج النووي الإيراني برنامج متجذر يعود تاريخه إلى ستينيات القرن العشرين

وفي إشارة إلى عدم رغبة الكيان الصهيوني في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومشاركة إيران في جلسة التصويت الاستشاري للمحكمة، أضاف بقائي: "في العام الماضي، شاركنا أيضًا في جلسة التصويت الاستشاري بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وجاءت مشاركة وزارة الخارجية في عملية النظر في التصويت الاستشاري الأخير انسجاماً مع سياسة إيران في استغلال كل فرصة لدعم الشعب الفلسطيني. ونحن نأسف لأنه في وضع حيث تكون الإبادة الجماعية واضحة وجلية، ولم تعارض القرار سوى الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين أكدت بقية الدول على ضرورة استمرار وكالات الإغاثة في عملها في غزة".

وفيما يتعلق بادعاء ترامب بأنه على إيران ان لا تملك طاقة نووية، قال: "عدد كبير من الدول، بما في ذلك هولندا واليابان، لديها برامج نووية سلمية، وكلا البلدين ينكران امتلاك الأسلحة النووية، لذا فإن بعض المعلومات المذكورة مضللة. لقد تجاوزنا هذا لفترة طويلة. يعتبر البرنامج النووي الإيراني برنامجًا متجذرًا للغاية ويعود تاريخه إلى ستينيات القرن العشرين. وهذا أمر ثابت بالتاريخ، ويستند إلى المبادئ والأعراف الدولية.

إذا كانت الأطراف الأميركية صادقة بشأن "عدم امتلاك إيران لقنبلة نووية"، فمن الممكن حل العديد من القضايا

وردا على تهديد ترامب بوقف شراء النفط من إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه الرسائل المتناقضة التي أصدرها المسؤولون الأميركيون لن تكون مفيدة ولن تؤثر على تصميمنا على مواصلة مواقفنا المبدئية.. لقد طرحنا مواقف مبدئية ونحن ثابتون عليها. إذا كانت رغبة الأطراف الأميركية هي عدم حصول إيران على قنبلة نووية صادقة، أعتقد أن العديد من القضايا يمكن حلها".

وفيما يتعلق باجتماعات مجموعة البريكس في البرازيل وحضور المسؤولين الإيرانيين، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تم طرح مواضيع مهمة في هذا الاجتماع، بما في ذلك توسيع التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز العلاقات بين البلدان النامية. كما تم عقد اجتماعات جماعية. وفيما يتعلق بمجموعة البريكس، فإن هذه المنظمة، التي تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، تتطلب بحد ذاتها إنشاء ترتيبات إقليمية لحل النزاعات وتعزيز المعايير الدولية".

جرائم الكيان الصهيوني وصمة عار أبدية على المجتمع البشري بأكمله

وتعليقا على هجوم الكيان الصهيوني على سفينة "الضمير"، قال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: "لا توجد حالة مماثلة في التاريخ المعاصر حيث يسعى الاحتلال بمثل هذه القسوة إلى استخدام الغذاء والماء لتنفيذ خطة إبادة جماعية في بلد ما.. لقد أصبح هذا بمثابة عار أبدي للمجتمع البشري بأكمله. ومن خلال تنفيذ هذا الهجوم، أظهر الكيان الصهيوني أنه لن يتردد في اتخاذ أي إجراء في إطار خطته الرامية إلى إبادة الشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالمعاهدة المشتركة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قال بقائي: "هذه المعاهدة في مراحلها النهائية، وسوف تخضع البضائع الإيرانية لرسوم جمركية صفرية، وسوف تسهل تجارة إيران مع خمس دول".

علاقتنا مع المملكة العربية السعودية تتعزز بشكل جيد

وبخصوص المزاعم القائلة بأن الاتفاق المتحمل هو نفسه الاتفاق النووي، أوضح: "نحن لسنا مقيدين بالأسماء والألقاب..ومن المهم بالنسبة لنا أن نضمن حماية مصالح الأمة الإيرانية، سواء من حيث الحفاظ على الصناعة النووية، أو من ناحية أخرى، ضمان رفع العقوبات بشكل فعال".

وفيما يتعلق توقف القنصلية السعودية في مشهد عن العمل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "علاقاتنا مع السعودية تتعزز بشكل جيد، وعليهم أن يقرروا متى يريدون استئناف أنشطة قنصليتهم".

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