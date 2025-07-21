بقائي: لاأجد كلمات استطيع بها وصف جرائم "اسرائيل" في غزة..لا نعتزم التفاوض مع امريكا في الوقت الراهن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي صباح اليوم (الاثنين 20 يوليو) في مؤتمر صحفي: شهدنا خلال العامين الماضيين إبادة جماعية غير مسبوقة في غزة، وما أُضيف إلى هذه الكارثة خلال الأشهر القليلة الماضية هو استخدام الغذاء والماء كسلاح لقتل النساء والأطفال والرجال. غزة تحت الحصار منذ أكثر من 140 يومًا، وفي هذين اليومين أو الثلاثة أيام، رأينا صرخات الشعب الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال هذه الفترة، لم تدخل أي شحنات غذائية أو أدوية إلى غزة.

وتابع: للأسف، أصبح الضمير الإنساني في حالة من الخدر المطلق. نشهد تطبيعًا للجريمة والمجازر والإبادة الجماعية في الضفة الغربية، والمجتمع الدولي لم يتمكن من النجاح في هذا الاختبار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قُتل ما يقرب من 150 شخصًا في غزة، معظمهم كانوا في نقاط توزيع الغذاء؛ ويستخدم الكيان الصهيوني صفوف توزيع الغذاء في غزة فخًا لاستهداف الفلسطينيين. يعجز الإنسان ان يجد كلمات يمكن بها توصيف فظاعة وبشاعة الجرائم المرتكبة. يجب على دول المنطقة أن تتحمل مسؤولياتها".

وأضاف بقائي: "ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ بشأن هذه القضية في أقرب فرصة، وقد أبلغت إيران أمانة المنظمة بذلك. مؤسسات حقوق الإنسان عاجزة عن القيام بواجباتها. المحاكم الدولية تعرضت للترهيب والتهديد بطرق مختلفة، ولم تقم بواجباتها".

صرح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي قائلاً: "إن مفرض العقوبات على مقررة الامم المتحدة كانت نقطة تحول في تاريخ الدعم الأمريكي الشامل لهذا الكيان، وعلى إثرها استقال أعضاء لجنة تقصي الحقائق في فلسطين المحتلة احتجاجًا على تجاوز جميع الحدود المعيارية والقانونية والأخلاقية على المستوى الدولي نتيجة جرائم الكيان الصهيوني.

جريمة الكيان الصهيوني في مدينة أستانا أشرفية كانت إحدى النقاط السوداء في تاريخ جرائمه

وقال: أستضيف اليوم شخصية مرموقة؛ السيد صابر، بصفته الناجي الوحيد من جريمة الكيان الصهيوني في مدينة أستانه اشرفية شمال ايران. كانت هذه الجريمة إحدى النقاط السوداء في لائحة جرائم النظام الصهيوني ضد الأمة الإيرانية المسجلة. في الأيام الأخيرة من عدوان النظام الصهيوني على إيران، علمنا أن عددًا كبيرًا من المواطنين استشهدوا في أستانا أشرفية.

خلال هذا المؤتمر الصحفي، صرّح صابر، الناجي الوحيد من عائلة الشهيد صابر في أستانا أشرفية: كان أخي ناشطًا علميًا وأستاذًا جامعيًا في مجال الميكانيكا. كان ابن أخي عبقريًا في الرياضيات، انهم استشهدوا بجرم انهم كانوا مفيدين لتقدم البلاد.

وأضاف: هاجم النظام الصهيوني منزل أخي وحموه بلا رحمة مرتين. كانت شدة النيران شديدة لدرجة أن اخي نفسه أصيب بحروق بالغة. في المرة الثانية، هاجم العدو الصهيوني منزل أجدادنا في أستانا أشرفية واستشهد جميع أفراد العائلة بلا رحمة، واليوم لم يبقَ من منزل أجدادنا شيء.

وأضاف: أيها الناس! إن هدف النظام الصهيوني ليس العلماء، بل الشعب الإيراني. لم أسمع بهذا فحسب، بل عشته بنفسي من خلال فقدان عائلتي".

قال: "يجب أن أعلن بصوت عالٍ لوسائل الإعلام أن ترامب ونتنياهو كذبا عليكم، أي من هؤلاء الشهداء كان يسعى لصنع أسلحة؟ على وسائل الإعلام، ملتزمةً بالصدق، أن تنقل هذه الحقيقة الجلية للعالم أجمع"، مضيفا: "كمؤسسة دبلوماسية، نعدكم بأننا لن نتردد في توثيق هذه الجرائم والسعي إلى حقوق الشعب الإيراني على المستوى الدولي".

لايمكن أن يحدث اى تغييرات في الجغرافيا السياسية لمنطقة قوقاز

وردًا على سؤال من مراسل وكالة مهر حول تصريح رئيس حكومة باكو بشأن ممر زنكزور، والذي يتناقض بشكل مباشر مع مصالح إيران وموقفها الجيوسياسي. ما هو الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه التصريحات وعملية تنفيذ ممر زنكزور؟ قال بقائي: "لقد عبّرنا عن مواقفنا بوضوح تام فيما يتعلق بالوصلات وطرق النقل والممرات والمعابر في تلك المنطقة. وبينما ندعم ونتفق على توسيع التبادلات والعلاقات بين دول المنطقة، فإننا في الوقت نفسه نؤكد دائمًا على أن هذه الإجراءات وإنشاء هذه الممرات والمعابر يجب ألا تمس سيادة وسلامة أراضي المنطقة وحدودها المعترف بها دوليًا، ولا تُحدث تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة. في بعض الحالات، قد تُساء تفسير تصريحات ومواقف دول أخرى في منطقة القوقاز. موقفنا من هذه القضية واضح وقد ذكرناه مرارًا وتكرارًا.

المحادثات مع الدول الاوربية ستعقد الجمعة في اسطنبول

فيما يتعلق بالمفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، قال بقائي: "بصفتنا وزارة الخارجية، المسؤولة عن استخدام الدبلوماسية للدفاع عن حقوق الأمة، سنستخدم هذه الأداة لتحقيق حقوق الأمة كلما رأينا ضرورة لذلك".

وبخصوص زمان ومكان المحادثات الإيرانية الأوروبية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "سيُعقد هذا الاجتماع في إسطنبول، على مستوى نواب وزراء الخارجية. موضوع المحادثات واضح أيضًا، وهو رفع العقوبات والمناقشات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مع فارق أننا سنُعلن مواقفنا بوضوح، لا سيما فيما يتعلق بالعدوان الأخير".

كلام بلينكن بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم عار من الصحة

وردًا على سؤال حول فضيحة جيفري إبستين وما إذا كان إجبار السياسيين الأمريكيين على خوض حرب مع إيران شكلاً من أشكال الابتزاز في هذا الصدد، أوضح: "لا أحد ينكر أن مثل هذا الأمر ممكن، لكن هذا نقاش قيد الدراسة في الأوساط القانونية والسياسية المختصة في الولايات المتحدة. يُظهر تاريخ الحالات المماثلة في العقود القليلة الماضية أن النظام الصهيوني لا يتردد في استخدام أي أداة لتحقيق مصالحه وأهدافه السياسية، بما في ذلك ابتزاز المسؤولين المؤثرين في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة".

وبخصوص ادعاء وزير الخارجية الأمريكي السابق بشأن قبول التخصيب بأقل من واحد في المائة، أوضح بقائي: "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. يجب النظر إلى هذا في سياق الخلافات الداخلية في الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب بشأن مهاجمة المنشآت الإيرانية، أوضح بقائي: "إن ما يُدلي به المسؤولون الأمريكيون حول هذا الأمر هو في حد ذاته دليل على قبول عمل غير قانوني وإجرامي ضد الأمة الإيرانية. هذه وثائق سنستخدمها. ليس من الشرف للولايات المتحدة، كدولة اقترحت ووافقت على مشروع القرار 2231، أن تُصرّ على تدمير البرنامج النووي السلمي الإيراني. هذا يُسهّل علينا إثبات هذا العمل غير القانوني".

لايحق للدول الاوربية تفعيل آلية الزناد

وفيما يتعلق بالمقترحات المرتبطة بتأجيل سناب بك أو آلية الزناد، قال بقائي: "لقد كان موقفنا ثابتًا وموحدًا ومبدئيًا، ووجّه الوزير عراقجي رسالة إلى الدول الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وإلى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص. اليوم، أصبح اللجوء إلى آلية الزناد أكثر عبثية من ذي قبل. فالأطراف الأوروبية نفسها هي المسؤولة عن فشلها في تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أنها لم تقم بإدانة العدوان الصهيوني فحسب، بل سعت إلى تبرير هذا العدوان ببعض المواقف".

وأضاف: "ليس لدى الدول الأوروبية الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة أي مبرر أخلاقي أو سياسي أو منطقي لاستخدام قرار عرقلت تنفيذه لإعادة فرض العقوبات. ليس لدى الدول الأوروبية وأعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة أي مبرر منطقي لاستخدام قرار وافقت عليه بنفسها، لإعادة فرض العقوبات".

وأوضح بقائي: "إذا نُفذ هذا التهديد، فهذا يعني أن الدول الأوروبية لا تؤمن أساسًا بلعب أي دور في القضايات المتعلقة بإيران".

لاريجاني حمل رسالة مهمة إلى روسيا

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بخصوص زيارة علي لاريجاني إلى موسكو: "حمل السيد لاريجاني، بصفته المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، رسالة إيران ورؤيتها الشاملة بشأن التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وكان له لقاءٌ مُثمر مع الرئيس الروسي، حيثُ ناقشا مجموعةً واسعةً من القضايا، لا سيما العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ومن الطبيعي إرسال مبعوثين خاصين. كما أُبلغت وزارة الخارجية بهذه الزيارة".

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتابع عن كثب عودة اللاجئين الأفغان

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن نقطة عبور للدول المشاركة في زيارة الأربعين. عُقد اجتماع الأسبوع الماضي حول هذه القضية. وهذه قضية سنتابعها بجدية بالغة".

وفيما يتعلق بتسهيل عودة اللاجئين الأفغان، كانت إيران أكبر دولة مضيفة للاجئين وعاملتهم بلطف. وقد أكد المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا على النهج الأخلاقي لإيران. ما تم إنجازه خلال العام الماضي هو تنظيم مسألة اللجوء، ويجب أن يتم ذلك بشكل قانوني. كما أن تنفيذ هذه العملية بشكل متماسك يحترم الكرامة هو أيضًا مصدر قلق لنا.

واوضح: من المقرر أيضًا أن تزور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيران قريبًا. لطالما كان مطلبنا مساعدة إيران في هذا الصدد، ولكن للأسف، لم يتحقق هذا المطلب خلال العقود القليلة الماضية. يسعدنا أن المفوضية تتابع عن كثب هذا الأمر، وقد أدركت التحديات التي نواجهها.

لا نعتزم التفاوض مع امريكا في الوقت الراهن

فيما يتعلق بتهديدات "سناب باك"، قال: لقد أوضحنا كل شيء. لا نعتزم اجراء محادثات مع الولايات المتحدة في ظل الوضع الراهن. في الوقت نفسه، تُعدّ الدبلوماسية أداةً وفرصةً للأمن القومي. متى ما توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا نستطيع استخدامها لضمان مصالح الأمة الإيرانية، فلن نتردد في ذلك.

الكيان الصهيوني يسعى لإضعاف الدول الإسلامية وتقسيمها

وفيما يتعلق بالاعتداءات على سوريا، قال بقائي: أعتقد أنه لا شك في أمر واحد، وهو خطة الكيان الصهيوني لإضعاف دول المنطقة وتقسيم الدول الإسلامية. في سوريا، للأسف، يستخدمون نفس النهج ويحاولون فرض مصالحهم فيها عبر استغلال الأقليات التي كانت تعيش حياةً طبيعيةً. يبدو أنه لا يوجد عداء بين حكام سوريا الجدد والكيان الصهيوني، أو على الأقل لم يُعلن عنه. يستغل الكيان كل فرصة لتدمير البنية التحتية، بهدف تدمير قدرات سوريا. نأمل أن تدفع التطورات دول المنطقة إلى تبني نهج واقعي.

وفيما يتعلق بمضمون محادثات عراقجي مع نظيريه السويسري والمصري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه الاتصالات هي استمرارٌ لاتصالاتٍ متواصلةٍ تُجريها وزارة الخارجية. وقد تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والمنطقة. ومن الطبيعي أن تتابع دولٌ من خارج المنطقة التطورات بقلق".

وأضاف بقائي: "لا ترغب أي دولة في أن تشهد منطقة غرب آسيا توترًا. ندعو جميع الدول إلى إجبار النظام الصهيوني على وقف حربه. في هذه المحادثات، نُعبّر عن مواقفنا بشأن المنطقة، ونُعلن عن توقعاتنا بضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني في سوريا ولبنان".

اعتقال المواطنيين الايرانيين في امريكا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان

وردًا على سؤال حول احتجاز مواطنين إيرانيين في الولايات المتحدة، قال بقائي: "لقد اتخذنا موقفًا بشأن الأحداث التي وقعت ضد مواطنين إيرانيين في الولايات المتحدة. هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، وهي دليل على النهج العنصري للسلطات الأمريكية. احتجزوا مجموعة من الأشخاص لمجرد جنسيتهم. تابعنا هذه القضية عبر مكتب حماية المصالح الأمريكي. لا نعتبر أي أساس للادعاءات ضد الرعايا الإيرانيين ويتابع مكتب الحماية هذه المسألة أيضًا.

وبخصوص صمت تركيا إزاء العدوان الإسرائيلي على سوريا، قال: "يجب أن تسألوا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هذا السؤال. لا أعتقد أنهم التزموا الصمت. لقد اتخذت تركيا موقفًا واضحًا في إدانة عدوان الكيان الصهيوني، وهي تدرك جيدًا أن هذا الكيان لن يتوقف عند أي نقطة، كما شهدنا موقف تركيا من قضية غزة".

لدينا مواقف متوافقة وعلاقات جيدة مع الصين وروسيا

وبخصوص مدى قدرتنا على الاعتماد على روسيا والصين عندما نُهدد باستخدام آلية الزناد، أضاف بقائي: "هاتان الدولتان عضوان في خطة العمل الشاملة المشتركة وعضوان دائمان في مجلس الأمن، ويمكنهما لعب دور في أي عملية في مجلس الأمن. لدينا مواقف متوافقة معهما وعلاقات جيدة. لقد تشاورنا مع هاتين الدولتين بشأن مسألة آلية الزناد خلال العام الماضي. غدًا، سنعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع روسيا والصين في طهران على مستوى المديرين العامين لمناقشة القضية النووية، والذي سيشمل بالتأكيد آلية الزناد. نحن سنجري مشاورات مستمرة مع هذه الدول حول كيفية منع هذا الوضع أو الحد من عواقبه. من منظور قانوني وأخلاقي وسياسي، لا يوجد أساس منطقي أو قانوني لإعادة العقوبات التي رُفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

علاقتنا مع باكستان عريقة

وفيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الباكستانية، قال: "علاقتنا مع باكستان عريقة، وتستند إلى روابط حضارية وثقافية وتاريخية ودينية، ونُقدّر هذه العلاقات تقديرًا كبيرًا. وتُعدّ الاتصالات التي أجريناها مع المسؤولين الباكستانيين خلال الأسابيع القليلة الماضية استمرارًا لنهج إيران في تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، ولا يسعنا إلا أن نُقرّ بتزايد هذه الاتصالات، لا سيما مع الدول الصديقة والمجاورة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي. لقد كانت لنا اتصالات وثيقة مع باكستان، بصفتها دولة إسلامية يُولي شعبها اهتمامًا بالغًا بإيران والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "ستكون زيارة الرئيس الايراني إلى باكستان خلال الأسابيع المقبلة. وهذا يُشير إلى الأهمية التي نُوليها للعلاقات الثنائية مع باكستان، بصفتها عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي وعضوًا غير دائم في مجلس الأمن".

وبخصوص آراء إيران وأوروبا بشأن المفاوضات، واستبعاد الولايات المتحدة لأوروبا منها، قال بقائي: "هذه مناقشات جارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.. من المهم لنا حماية مصالحنا الوطنية، وفي هذا الصدد، تعلمنا بالتأكيد من تجارب الماضي ونحرص على عدم تكرارها.

على الدول الأوروبية وخاصة المانيا أن تلعب دورًا بناءً

وبخصوص اجتماعات إسطنبول ودور ألمانيا، أضاف: "نشتكي من نهج ألمانيا، وبالطبع، كلمة "الشكوى" هي أبسط كلمة أستخدمها. إن تصريح المستشارة الألمانية بأن الكيان الصهيوني يقوم بأعمال قذرة لصالحنا قد خلق مسؤولية قانونية عليهم. يجب على الدول الأوروبية أن تلعب دورًا بناءً، وأن تدرك أنها أتيحت لها فرصة للعب دور في وقت ما. كان من المتوقع أن تتخذ موقفًا قويًا ومستقلًا ردًا على اعتداءات الكيان الصهيوني، بناءً على التزاماتها القانونية".

وبخصوص أحدث الاتجاهات في العلاقات الإيرانية المصرية، قال بقائي: "الاتصالات والمشاورات بين البلدين مستمرة بشكل مستمر خلال الأشهر القليلة الماضية. لدينا وجهات نظر مشتركة مع مصر. تتواصل المحادثات والاتصالات بوتيرة متزايدة، ونأمل أن تُفضي التفاهمات بين البلدين إلى قرارات صائبة على المستوى الثنائي.

وبخصوص ما إذا كان تفعيل آلية الزناد سيُضفي شرعية على الضربة العسكرية، قال: "لا نرى أي أساس أخلاقي أو قانوني أو سياسي للجوء إلى آلية الزناد. ما سيحدث هو أن الأطراف المتنازعة استخدمت جميع أدوات التهديد ضد إيران. وقد طُبقت هذه التهديدات أيضًا بين عامي 2006 و2010. يجب ألا نُضيّع وقتًا طويلاً في التهديدات".

لسنا راضيين عن نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسيد غروسي

وقال بقائي عن العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "مازلنا عضو في الوكالة ومعاهدة حظر الانتشار النووي، وفي الوقت نفسه أعلنا عدم رضانا عن نهج الوكالة والأمين العام نفسه، فالشعب الإيراني منزعج وغاضب. وكان رد فعل البرلمان على هذه النهج غير اللائق هو إقرار قانون يتعلق بنوع التعاون. ستتغير طريقة التعاون وسيتم تنفيذها برأي المجلس الأعلى للأمن القومي".

وبخصوص ترشيح نتنياهو لترامب كمرشح لجائزة نوبل للسلام، أوضح: "في عالم عادل ومثالي، الشخص الذي يستحق هذه الجائزة هو السيدة ألبانيز، التي تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، لكننا بعيدون كل البعد عن عالم مثالي، والعالم يمر بانقلاب حاد. اليوم، يعتبر من أصبح، رمزًا للفصل العنصري ويكون متهما بارتكاب إبادة جماعية، يقوم بترشيح شخصا آخر لجائزة النوبل للسلام. من الصعب إعطاء هذه الجوائز أي شرعية في عالمنا اليوم، مسكينة جائزة نوبل و مسكين السلام.

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