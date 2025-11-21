عراقجي: إنهاء اتفاقية القاهرة كانت نتيجة استفزازات الترويكا الأوروبية وامريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، على صفحته الشخصية: كما هوجمت الدبلوماسية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران، قُتلت "اتفاقية القاهرة" أيضًا من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية. هذه هي العملية المُقززة والمخزية التي أوصلتنا إلى هذه النقطة.

وصرح بأنه عندما كنا على أعتاب الجولة السادسة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، هاجم الكيان الإسرائيلي، ثم الولايات المتحدة، إيران فجأةً، وقال: عندما وقّعت إيران، بوساطة مصرية، ورغم قصف المنشآت النووية، اتفاقيةً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة لاستئناف عمليات التفتيش، سعت الترويكا الاوروبية، بضغط من الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات من مجلس الأمن على شعبنا.

وأضاف عراقجي: عندما بدأت إيران بتسهيل وصول مفتشي الوكالة إلى منشآتها النووية، وبدأت هذه العملية من مواقع لم تُقصف في هجمات يونيو ويوليو، تضافرت جهود الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لإدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة.

وأوضح وزير الخارجية أنه بات واضحًا للجميع الآن: ليست إيران هي التي تسعى إلى خلق أزمة جديدة. إنهم لا يفهمون حسن نيتنا، وأضاف: "الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة تسعى إلى خلق التوتر، وهم يعلمون جيدًا أن الإنهاء الرسمي لاتفاقية القاهرة هو نتيجة مباشرة لاستفزازاتهم".