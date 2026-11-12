أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونيشيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، التقيا على هامش المؤتمر الحادي والثلاثين لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة (كوب 31) في تركيا وتحدثا.

وفي هذا اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر، واستعرضا أهم المسائل الإقليمية والدولية، وشدا على أهمية الدبلوماسية والحوارات البنّاءة والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

بارزاني: عقدت في تركيا جلسة مؤثرة ومثمرة مع السيد بزشكيان

وقد قال بارزاني: عقدت صباح اليوم في أنطاليا جلسة مؤثرة ومثمرة مع السيد الرئيس مسعود بزشكيان. وقد تبادلنا وجهات النظر حول وضع العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق مع إيران.

ولمواجهة التحديات، شددنا على أهمية استمرار التنسيق والجهود المشتركة، وكنا مصممين على أن الحوار والتفاهم المشترك والتعاون ستكون أفضل حل لإحلال السلام والاستقرار المستدامين.

/انتهى/