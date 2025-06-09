لاحديث عن الجولة المقبلة للمفاوضات حاليا..التخصيب غيرقابل للتفاوض وسنرسل ردنا على المقترح الامريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع الصحفيين: "من القضايا التي لا يمكن تجاهلها التطورات في غزة، حيث تستمر الإبادة الجماعية والقتل في غزة في ظل صمت المؤسسات الدولية".

وأضاف: "شهدنا خلال اليومين الماضيين مقتل أكثر من 150 شخصًا بريئًا في غزة. وقد أدت الإبادة الجماعية، التي اشتدت على شكل قصف، إلى نقص الغذاء والدواء، لذا على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا جادًا وفوريًا تجاه هذه القضية".

في إشارة إلى الفيتو الأمريكي على قرار وقف إطلاق النار في غزة، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تعتبر الولايات المتحدة نفسها وصية على إفلات قادة الكيان الصهيوني من العقاب".

اختطاف سفينة "مادلين" نوع من القرصنة بموجب القانون الدولي

وبخصوص أحدث التطورات في فلسطين المحتلة، قال: "لقد تم اختطاف سفينة المساعدات الإنسانية. إن الهجوم على هذه السفينة، الذي وقع في المياه الدولية، يُعتبر بلا شك شكلاً من أشكال القرصنة بموجب القانون الدولي".

وأضاف المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "شاهدتم هذا الصباح مقاطع فيديو تتعلق بالسيدة السويدية ونشطاء من هذا البلد. وناشد أحرار العالم والحكومة السويدية التدخل ومنع استمرار الاعتقال..هذا يُبرز دور الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فورية لكسر حصار غزة ومنع استمرار قتل الأبرياء".

إيران أعدت مجموعة من الخطوات والإجراءات ردا على قرار محتمل من مجلس المحافظين

وفيما يتعلق بالقرار الذي من المحتمل ان يصدر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، قال بقائي: "للأسف، قررت الوكالة، بضغط من الدول الاوربية الثلاث والولايات المتحدة، إعداد تقرير شامل، ولتستغله الدول الاوروبية لإصدار قرار؛ وقد أعدت إيران مجموعة من الخطوات والإجراءات، والأطراف الاخرى على دراية بقدراتنا وإمكانياتنا، وسنقوم بالتأكيد بتنفيذ مجموعة من العمليات في ضوء التطورات المستقبلية والتعاون مع منظمة الطاقة الذرية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة".

لا يُسمح للدول بسن قوانين على أساس العرق أو الإثنية أو الدين

وبشأن مصادقة الولايات المتحدة على قانون منع دخول المواطنين الإيرانيين إليها أضاف بقائي: "إن قرار الحكومة الأمريكية مرفوض ومدان. خضع عدد كبير من الدول لهذا القانون، لكن غالبية سكان الدول التي سيتأثر بها هذا القانون مسلمون. يستند هذا القرار إلى جنسية الأفراد ودينهم. لا يُسمح للدول بسن قوانين على أساس العرق أو الإثنية أو الدين. بالنسبة لنا كإيرانيين، يُعد هذا دليلاً واضحاً آخر على عمق عداء أمريكا للشعب الإيراني. هذا الإجراء مرفوض بالتأكيد من منظور القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان".

وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية، والجولة السادسة من المحادثات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لا توجد حاليًا أي نقطة محددة بشأن الجولة القادمة من المحادثات. وفيما يتعلق باستمرار موجات العقوبات، فإن الادعاء بتعليق العقوبات غير صحيح على الإطلاق، وهذا يدل على عدم جدية الولايات المتحدة".

التخصيب جزء لا يتجزأ من دورة الوقود

وبخصوص تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن استخدام إيران للتخصيب كوسيلة للردع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أولًا، هذا التصريح غير دقيق. ليس كل دولة تُخصب لديها برنامج أسلحة. فالعديد من الدول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، تُجري عمليات التخصيب، وليس لديها برنامج أسلحة. ومن هذا المنظور، فإن الوقوف في وجه تجاوزات أي طرف آخر من جانب إيران يُعدّ رادعًا. التخصيب جزء لا يتجزأ من دورة الوقود وجزء من الصناعة النووية، وهو قضية غير قابلة للتفاوض".

وأضاف: "إنها صناعة وطنية نشأت بناءً على احتياجات الأمة الإيرانية عبر عقود من الممارسة العملية لعلمائنا، وليس لأي دولة الحق في التعليق أو إصدار تصريح بشأن حق مُعترف به بالكامل وفقًا للوثائق الدولية".

وصرّح بقائي قائلاً: "أكدنا دائما أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً. هذا التقرير، سياسي بحت وأُعدّ بهدف اختلاق الأعذار بشأن القضية النووية الإيرانية، ولكن إيران، بصفتها عضواً مسؤولاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، ترى نفسها ملزمة بمواصلة النهج السلمي".

أي مقترح لا يراعي مصالح وحقوق الشعب الإيراني مرفوض

وفيما يتعلق برد إيران على المقترح الأمريكي، قال: "أي خطة لا تراعي مصالح وحقوق الشعب الإيراني، سواء في المجال النووي أو في رفع العقوبات، هي خطة غير مقبولة برأينا. لن أخوض في تفاصيل كل من الخطتين. سنقدم خطتنا المقترحة قريباً عبر عُمان. نوصي الجانب الأمريكي باغتنام هذه الفرصة، ومن مصلحة الأمريكيين دراستها بجدية".

وتابع بقائي: "إذا اعتبرنا المفاوضات عملية ثنائية نشطة تتم فيها الأخذ والعطاء، وأن كل مقترح هو نتاج وثمرة لعملية التفاوض، فإن المقترح الأمريكي لم يكن يتمتع بهذه الخصائص، ولم يكن نتيجة جولات المفاوضات الخمس السابقة".

وبخصوص تفاصيل المقترح الأمريكي ورفع العقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد أثرنا مرارًا مسألة رفع العقوبات، ولا يمكن التوصل إلى أي اتفاق دون تضمين مطالب ضد إيران. نعتقد أن أهم مطلب لإيران، بالإضافة إلى الحفاظ على أصولها النووية، هو الرفع الفعلي للعقوبات. يجب سؤال الطرف الآخر عن سبب عدم إدراج هذه المسألة في النص الذي قدمته الولايات المتحدة. نحن عازمون على تحقيق مصالح الأمة الإيرانية، وأي خطة لا تأخذ هذين المطلبين في الاعتبار غير مقبولة".

وبخصوص الاتفاق حول اقامة الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان خلال زيارة وزير الخارجية، قال: "كانت زيارة عراقجي إلى لبنان زيارة ثنائية استمرارًا للمشاورات الإقليمية التي أجراها وزير الخارجية مع دول الجوار والمنطقة وقد طُرحت قضايا مختلفة خلال محادثات وزير الخارجية مع كبار المسؤولين اللبنانيين. ونأمل أن تؤدي هذه المحادثات والمشاورات إلى مزيد من التفاهم بين البلدين، واستمرار العلاقات الودية التي كانت قائمة بين إيران ولبنان في الماضي".

الوثائق الاستخباراتية والنووية الاسرائيلية التي حصلت ايران عليها

وبخصوص حصول إيران على كمية كبيرة من المعلومات الأمنية والنووية الإسرائيلية، وتأثير ذلك على نظرة إيران تجاه الكيان الصهيوني والمفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد أعلنت أجهزتنا الاستخبارية حجم وطبيعة ما تم الحصول عليه، وسنواصل الاعلان عن تفاصيلها. من منظور ثنائي، لا يؤثر ذلك على نظرتنا تجاه الكيان الصهيوني لأننا لا نعترف به. وليس لهذا الكيان مصلحة في المنطقة سوى شن الحرب والعدوان، وهو الآن يحتل أراضي دولتين في المنطقة. يهاجم لبنان وسوريا مرارًا وتكرارًا، ويشارك حاليًا في إبادة جماعية واسعة النطاق في غزة. نظرتنا لهذا الكيان من منظور القانون الدولي والأخلاقي والإنساني والديني واضحة. وفيما يتعلق بتأثيره على المفاوضات، هناك نقطة كانت حاضرة لدينا بالفعل، وهي المشاركة النشطة لعدد من الدول الأوروبية في البرنامج النووي للكيان. دول تتحدث باستمرار عن منع الانتشار، لكنها نشطة في البرنامج النووي الإسرائيلي".

وبخصوص إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: "تم إلغاء تعيين حوالي 9 مفتشين، وذلك استنادًا إلى المادة 9 من اتفاقية الضمانات. والسبب هو إصرار الوكالة على إعادة هؤلاء الأشخاص الذين تم إلغاء تعيينهم. وفي هذا الصدد، عملنا وفقاً لحقوقنا على اساس اتفاقية الضمانات، ولكننا لم نشهد أي تعاون بناء من الوكالة باستثناء الإصرار على إعادة تعيين هؤلاء الأشخاص".

المقابلات التي يجريها المدير العام للوكالة تتجاوز مهامه وصلاحياته

وأضاف بقائي: "إن المقابلات التي يجريها المدير العام للوكالة تتجاوز المهام والصلاحيات الفنية للمدير العام، ويجب على المدير العام اتخاذ موقف حازم في مواجهة التهديدات الموجهة للمنشآت النووية الإيرانية. وفقًا للقرار 533، فإن أي تهديد للمنشآت النووية السلمية لأي دولة هو تهديد للسلام، ومن المتوقع أن يكون المدير العام داعية للسلام، وليس تهديدًا أو يعبر عن أشياء تحريضية فقط ومتماشية مع التهديدات التي أطلقها الآخرون".

وبخصوص إمكانية تفعيل آلية "سناب باك" والتشاور مع أوروبا، أوضح قائلًا: "قضيتنا النووية سلمية تمامًا، ولا مبرر لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. وإذا أرادوا إيجاد ذريعة، فلا حاجة لمثل هذه الآليات. في عام ٢٠٠٦، وجّهوا أيضًا اتهامات مماثلة دون آلية زناد".

وبخصوص العقوبات الأمريكية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، قال بقائي: "إن كلتا القضيتين تتماشى مع ضمان إفلات المتهمين بارتكاب جرائم دولية من العقاب. الجميع يعتبر نتنياهو مجرمًا وقاتلًا. من المؤسف حقًا أنه تستغل امريكا مكانتها الدولية لمنع محاسبة الكيان الصهيوني الذي يعترفون به كنظام إبادة جماعية. يُعتبر هذا الإجراء نوعًا من التواطؤ في جرائم الكيان، وهذه أفعال مُدانة تمامًا. وقد ردت المحكمة الجنائية الدولية على هذا الأمر. ونحن، كدولة مسؤولة، وقلقون جدًا بشأنها، ندين أيضًا".

العائق الوحيد أمام اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية هو الكيان الصهيوني

وفيما يتعلق بفكرة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، قال بقائي: "إن فكرة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مبادرة قديمة جدًا، وقد اقترحتها إيران في سبعينيات القرن الماضي، وانضمت مصر إلى هذه الفكرة عام ١٩٧٤. ويعترف الجميع بأن العائق الوحيد أمام تشكيل هذه المبادرة هو الكيان الصهيوني. وإذا أردنا أن يكون غرب آسيا خاليًا من أسلحة الدمار الشامل، فيجب الضغط على الكيان الصهيوني وأن يصبح عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي. فالكيان هو المالك الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا. وقد اتخذت إيران خطوتين مهمتين في سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع برنامجها النووي السلمي: ففي عام ١٩٦٨، وقّعت معاهدة حظر الانتشار النووي ونفّذتها عام ١٩٧٠. وهذا دليل على ثبات موقف إيران".

وبخصوص زيارة بوتين لإيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن زيارات مسؤولي الدول المختلفة لعواصم بعضها البعض ليست بالأمر الجديد. كانت هناك معلومات ناقصة في هذا الصدد، وقد صحّحتها سفارتنا في موسكو لاحقًا. لطالما كان موضوع التفاعل والتشاور بين كبار المسؤولين الإيرانيين والروس، كما هو الحال مع أي دولة صديقة أخرى، مطروحًا على جدول الأعمال. قمنا ببعض الزيارات ووجّهنا دعوةً لزيارة الرئيس بوتين، ومن الطبيعي أن يتشاور الطرفان لتحديد موعد وجدول أعمال هذه الزيارة، وهو ما سيتم في المستقبل".

قيام الشرطة الامريكية بقمع المحتجين غير مقبول

وبخصوص الاحتجاجات في لوس أنجلوس، أوضح بقائي: "نوصي باحترام حقوق المهاجرين الذين خرجوا إلى الشوارع ضد السياسات الأمريكية. قيام الشرطة بقمع المحتجين غير مقبول. نوصي بأن يتجنب العديد من المواطنين الإيرانيين التواجد في الأماكن التي يُحتمل أن تشهد أعمال عنف".

وفيما يتعلق بخبر أكسيوس حول انعقاد الجولة السادسة من المحادثات يوم الأحد، واقتراح الولايات المتحدة مبادئها، وخفض تخصيب اليورانيوم بنسبة 3%، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ذكروا أن الاجتماع سيُعقد، لكنه لم يُعقد. معظم التقارير الإخبارية الواردة في هذه الوسيلة الإعلامية لا يمكن تأكيدها، وهي في الغالب ذات طابع نفسي".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية عن زيارة الرئيس بزشكيان إلى الصين قائلاً: "ستكون زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين مُرتقبة. علاقتنا مع الصين ودية وطويلة الأمد. نحترم ونُولي أهمية لتطوير العلاقات مع الصين في جميع المجالات.. سيُعلن مكتب الرئيس عن موعد الزيارة".

وبخصوص انتخاب وزير الخارجية الألماني السابق لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: "جاء انتخابه بالتصويت، وعادةً ما يُنتخب رؤساء الجمعية العامة بالتوافق وبدون تصويت، وهذا بحد ذاته أمرٌ ذو مغزى، ونعلم أن بعض الدول لم تُوافق على هذا الانتخاب، سواءً بسبب مواقفه الداعمة للإبادة الجماعية في غزة أو بسبب بعض أفعاله الأخرى".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إننا نحترم بالتأكيد انتخاب الجمعية العامة كمجموعة دول، لكننا نأمل أن يلتزم الشخص المنتخب، آخذًا في الاعتبار المسؤولية المهمة التي تولاها وميثاق الأمم المتحدة والصلاحيات والواجبات الموكلة إليه بموجب الميثاق، بنهجه للمساعدة في صون وتعزيز السلام والأمن الدوليين، وستراقب الدول بالتأكيد أدائه في مواجهة التحديات الدولية المهمة، وخاصة التطورات في غزة وفلسطين المحتلة".

إيران تخضع لأشد آليات التفتيش صرامةً للوكالة

وفيما يتعلق بمطالب الوكالة الدولية من إيران، قال بقائي: "يخضع البرنامج النووي الإيراني لأشد آليات التفتيش صرامةً للوكالة. وهناك إحصاءات حول مدى خضوع إيران لإشراف الوكالة، وفي الوقت نفسه، نشهد تصعيدًا في التوترات ضد إيران".

وأشار إلى أنه "من بين 32 دولة لديها اتفاقيات ضمانات مع الوكالة، يوجد 21 منشأة نووية في إيران، ومن بين 690 عملية تفتيش أجريت خلال هذه الفترة، كانت ما يقرب من 500 عملية من إيران. ومن بين 224 عملية تحقق مصممة، كانت 144 عملية منها لإيران.. كما أُجريت 1260 عملية تفتيش لإيران خلال عام واحد. وسترون أيضًا ميزانية الوكالة غير متناسبة مع إيران. فمن أصل 28 مليون يورو في ميزانية إيران، خُصص 4 ملايين يورو للمنشآت النووية الإيرانية. وهذا يُثبت أن وجهة نظر الوكالة، تحت تأثير الضغوط، سياسية بحتة."

صرح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "خلال هذين العقدين أو الثلاثة عقود، تأثرت القضية النووية الإيرانية بضجيج الكيان الصهيوني. وفي كثير من الحالات، كان الأعمال التخريبية التي نفذها الكيان الصهيوني كانت على جدول أعمال الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الوكالة. لا يُنظر إلى القضية النووية الإيرانية من منظور فني، بل من منظور سياسي".

وفيما يتعلق بادعاء وزير الخارجية الألماني بأن إيران تُشكل تهديدًا للكيان الصهيوني، أوضح بقائي: "هذا يُثبت بطريقة ما الحجة القائلة بأن الشاغل الرئيسي للدول الأوروبية الثلاث هو تحقيق أهداف الكيان الصهيوني. هذا الادعاء سخيف، لأنكم تُقدمون البرنامج النووي لدولة تخضع لأشد عمليات التفتيش صرامةً على أنه تهديدٌ لجهةٍ تمتلك 100 رأس نووي وتعتدي على دول الجوار. هذه الكلمات من المسؤولين الألمان تُنعش ذاكرة إيران. هل يُمكن لألمانيا أن تُبدي قلقها إذا لم تُقدم لنا تفسيرًا لجرائم الكيان الصهيوني والبرنامج الكيميائي العراقي؟ من الأفضل لألمانيا أن تُفكر في دينها تجاه إيران، وأن تُثبت في الوقت نفسه عدم وجود نيةٍ أو قصدٍ بناءٍ لديها".

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