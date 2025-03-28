عراقجي: الشعب الإيراني أثبت الیوم أن القضية الفلسطينية لا تنسى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك وزير الخارجية الإيراني اليوم الجمعة الى جانب المواطنين في طهران في مسيرة يوم القدس العالمي.

وفي حديثه للصحفيين عن يوم القدس، قال عراقجي: "يوم القدس هو إرث غالٍ من الإمام الخميني (رض) لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم. يوم القدس هذا العام له خصوصية أكبر، وتحولات العام الماضي وضعت المقاومة في وضع جديد."

وتابع عراقجي قائلاً: "دعم الشعب الفلسطيني هذا العام له طابع خاص. الشعب الإيراني فهم هذا الوضع بشكل جيد وأظهر أن قضية فلسطين لا يمكن نسيانها."

وأضاف هذا الدبلوماسي الإيراني: "نحن في وضع حساس للغاية، وهناك صراعات في أنحاء مختلفة من المنطقة. من الضروري أن يُظهر الشعب صلابته وقوته، وحضور الشعب هو أكبر مصدر قوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأشار وزير الخارجية قائلاً: "حضور هذا العام هو دعم قوي لقضية فلسطين. وجود الشعب يخلق ردعًا."

وفيما يخص رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي، قال: "وصلت رسالة الرئيس الأمريكي وتم فحصها بدقة. تحتوي هذه الرسالة على أبعاد مختلفة، وأجزاء منها تتضمن تهديدًا، ونحن لن نسمح لأي أحد أن يتحدث مع الشعب الإيراني بلغة التهديد."

وأكد وزير الخارجية: "تم بذل الجهد لفتح نافذة للدبلوماسية. لقد قمنا بدراسة هذه الرسالة بعناية، وتم مناقشة أبعادها المختلفة، وتم إرسال الرد المناسب للجانب الأمريكي."

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