بقائي:مزاعم اغلاق السفارات الأجنبية في طهران ليس صحيحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، في مؤتمر صحفي: "في الأسبوع الماضي، أقمنا مراسم الأربعين، نشكر الشعب العراقي على كرم ضيافته وحسن إدارة الحكومة العراقية".

وأضاف: "يصادف هذا الأسبوع ذكرى عودة المحررين إلى وطنهم الإسلامي. نحن ممتنون ومدينون لتضحيات وصبر المحررين الذين صمدوا بشجاعة خلال الحرب المفروضة وعادوا إلى وطنهم بشرف".

وفي معرض حديثه عن التطورات في المنطقة، قال بقائي: "الإبادة الجماعية في فلسطين مستمرة بلا انقطاع، وشعب غزة يُعاني من الجوع. وقد ردّ المجتمع الدولي بصوت واحد على تهجير سكان غزة قسرًا. ويواصل الكيان الصهيوني جرائمه بدعم من الولايات المتحدة. يوم السبت الماضي، استهدف الكيان أيضًا مناطق في اليمن، وهو ما نُدينه بشدة. وتُعتبر الهجمات على البنى التحتية المدنية وغير العسكرية جرائم حرب".

وبخصوص آخر التطورات في منطقة جنوب القوقاز، أكد المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الإيراني أننا مُتأكّدون من وجود وتدخل جهات خارجية، وقد عبّرنا عن هذه المسألة بوضوح.

وأضاف أنه تم الاستماع إلى التوضيحات التي قدمتها هذه الجهات، وتأكدنا من أن الشراكة التي ستُقام مع الأمريكيين ستكون في إطار شركة مسجلة في أرمينيا. وأكد البيان الموقع على الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة أراضيها وحرمة الحدود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من المهم بالنسبة لنا أن يتم رفع الحصار وإنشاء طرق الاتصال، بما في ذلك خط السكة الحديدية الذي يمر عبر جنوب أرمينيا ويربط جمهورية أذربيجان بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، دون انتهاك الحدود المعترف بها دوليًا أو تعارض مع السيادة الوطنية لأرمينيا".

وأعلن أيضًا: "نحن نراقب الوضع عن كثب، وإذا لزم الأمر، سننقل مخاوفنا إلى دول المنطقة".

وأضاف مشيرًا إلى انضمام بعض الدول إلى خطة إبراهيم للسلام: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تجلّت الطبيعة المهيمنة للكيان الصهيوني".

وأضاف: "إن خطة نتنياهو لإنشاء إسرائيل الكبرى تعكس توسع هذا الكيان الذي لا يعرف حدودًا". كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "إبداء هذا الكيان اهتمامه بلبنان وسوريا والسعودية، في الوقت الذي يُواصل فيه تنفيذ مخططاته الإبادة الجماعية، يُشير إلى تهديد وجودي لأمن واستقرار المنطقة". وأكد: "إذا لم تكن دول المنطقة يقظةً إزاء توسع مستمر لهذا الكيان، فستواجه حروبًا لا نهاية لها".

ادعاء إغلاق السفارات الأجنبية في طهران غير صحيح

وأوضح بقائي أيضًا بشأن شائعة إغلاق السفارات الأجنبية في طهران: "بدأت هذه الشائعات قبل أسبوعين، وأُثيرت أمس بعد وداع السفير الألماني". لم تُغلق أيٌّ من السفارات التي يُقال إنها أُغلقت بالفعل. قلّصت بعض السفارات أنشطتها القنصلية بعد الحرب، لكن هذا لا يعني أنها مغلقة. جميع السفارات الثلاث نشطة، وهذا الادعاء غير صحيح.

وردًا على ادعاء نتنياهو بشأن توفير المياه للإيرانيين، أشار إلى أن "الجهة المعروفة بسرقة جيرانها والشعب الفلسطيني، والتي هاجمت خط أنابيب مياه الرئيسية في شمال طهران، لا تملك صلاحية التكلم في هذا الشأن".

علاقتنا مع الوكالة راسخة

وقال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي أيضًا بشأن ادعاء وساطة مصر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا، علاقتنا مع الوكالة راسخة. زار نائب رئيس الوكالة طهران الأسبوع الماضي". لقد تغير مستوى علاقاتنا بعد الأحداث الأخيرة، لكن علاقتنا مع الوكالة لا تزال قائمة. في الأسبوع الماضي، أجرينا نقاشًا لوضع بروتوكول تعاون مع الوكالة، وممثلنا في فيينا على اتصال مباشر معها.

الاعتراف بفلسطين لا ينبغي أن يكون خدعة أخرى

وفيما يتعلق بقضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا عن أمله في ألا تكون مبادرة الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين خدعة أخرى.

وأكد قائلاً: يجب على الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن من الحديث عن إقامة دولة فلسطين. تتحمل هذه الدول مسؤولية جسيمة، وهي متواطئة في جرائم الكيان الصهيوني بدعمها.

وأضاف بقائي: في ظل انشغال الكيان الصهيوني بقتل الشعب الفلسطيني، يبدو الحديث عن الاعتراف بفلسطين محاولة لصرف الرأي العام عن الحقائق. موقفنا واضح: يجب تشكيل حكومة في فلسطين تتخذ قراراتها في إطار استفتاء شعبي بحضور جميع سكان أرض فلسطين الرئيسيين، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود. وأوضح أيضًا بشأن دخول قوات الناتو عبر حدود آرارات: "لطالما قلنا إن وجود قوات من خارج المنطقة في منطقتنا، بما في ذلك القوقاز والمناطق الأخرى المحيطة بإيران، يضر باستقرار وأمن المنطقة بأسرها. وقد ثبت أن وجود القوات العسكرية الأمريكية وقوات الناتو في دول المنطقة مزعزع للاستقرار وغير آمن. سنراقب التطورات عن كثب ونتخذ أي إجراء ضروري لحماية حدودنا".

الترويكا أوروبية لا تملك حق استخدام آلية الزناد

وفيما يتعلق بآلية "سناب باك" وتفعيلها، أضاف: "في جوهر الأمر، يُعدّ استخدام أوروبا لهذه الآلية كوسيلة للضغط على إيران إجراءً غير قانوني وغير منطقي. لقد فشلت الدول الأوروبية الثلاث في أداء دورها في خطة العمل الشاملة المشتركة. نعتقد أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك حق استخدام هذه الآلية. هذه محاولة لمواصلة دور غير بناء في القضية النووية الإيرانية. واصلنا تفاعلاتنا مع هذه الدول الثلاث. مواقفنا واضحة بشأن إمكانية التفاهم. على الدول الثلاث أن توضح ما إذا كانت ستلعب دورًا إيجابيًا أم غير بناء بما يتماشى مع مصالح الكيان الصهيوني".

وفيما يتعلق بتصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان ضد إيران، أضاف: "دور أمريكا في المنطقة ودولها واضح، ولم يكن إيجابيًا. تدخلات أمريكا كانت أحادية الجانب لضمان مصالح إسرائيل. جميع شعوب المنطقة على دراية بمخططات أمريكا".

نرحب بأي مبادرة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

وأوضح بشأن محادثات السلام الأوكرانية: "نرحب بأي مبادرة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. لقد أكدنا منذ بداية هذا الصراع على ضرورة حل الخلافات سلميًا وسياسيًا. في الوقت نفسه، أعتقد أن على الولايات المتحدة، بسجلها السيئ في المفاوضات الدولية، أن تبذل جهدًا كبيرًا لكسب ثقة الأطراف".

يتبع...